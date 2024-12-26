Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova hükümetine bir parti Su-57 ve Su-34 teslimatı daha resmen gerçekleşti.

Rosteh CEO'su Sergey Chemezov teslimat hakkında, "Su-34, yüksek teknik ve muharebe özellikleri nedeniyle pilotlar tarafından değerlidir. Genellikle 'göklerin kralı' olarak anılan Su-57, uzun muharebe koşullarında beşinci nesil bir avcı uçağı statüsünü kanıtlamıştır. Gelişmiş hava savunma sistemlerine karşı düşük görünürlüğü korurken hassas güdümlü silahlar kullanarak çok çeşitli hedeflere etkili bir şekilde saldırabilir." ifadelerini kullandı.

Çok amaçlı beşinci nesil bir savaş uçağı olan Su-57, hava, kara ve deniz hedeflerine saldırmak da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede muharebe görevi için tasarlanmıştır. Yetenekleri arasında her türlü hava koşulunda operasyonlar, gelişmiş elektronik harp sistemleri ve çekişmeli hava sahasında performans gösterme yeteneği yer alıyor.

Öte yandan avcı-bombardıman uçağı olan Su-34, uzun menzillerde hava savunma sistemleri tarafından korunan altyapılar dahil olmak üzere kara, deniz ve hava hedeflerini vurmak için optimize edildi. Su-34, hem güdümlü hem de güdümsüz mühimmat kullanır ve ayrıca keşif görevleri gerçekleştirme yeteneğine de sahiptir.

UAC Başkanı Vadim Badekha da teslimatlar ilişkin "Su-57 ve Su-34, sınıflarının en iyileri arasında yer alıyor. Üstün manevra kabiliyeti ve muharebe performansı sergilerken kritik görevleri yerine getiriyorlar. Üretim ekiplerimiz, devlet savunma emrini yerine getirmek için gayretle çalışmaya devam ediyor Kurumsal sosyal programları genişletmeye kararlıyız."

İstihbarat kaynakları, Ukrayna işgalinin başlangıcından bu yana Rusya en az 134 askeri uçağı kaybetti. Onaylanan kayıplar arasında 36 Su-34 saldırı uçağı ve bir Su-34M yer alıyor. Özellikle, Ukrayna'nın Akhtubinsk hava üssüne düzenlediği bir drone saldırısında bir Su-57'nin kaybedildiği bildirildi.