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Savunma

Su-57'lere karşı F-35 hamlesi: 32 adet için 17 milyar dolar ödenecek

Fas ile Cezayir'in Kuzey Afrika'daki güç yarışında yeni gelişmeler yaşanıyor. Cezayir'in Rusya'dan Su-57 savaş uçağı alacağı iddiaları Fas'ı harekete geçirdi. Fas'ın Cezayir'in bu hamlesine karşılık olarak ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı satın alacağı iddia edildi. Yakın zamanda Fas ve ABD tarafından F-35 anlaşmasına ilişkin bir açıklamanın yapılması beklenirken anlaşmanın 17 milyar dolar olduğu bildirildi. Tarafların sözleşmeye imza atması durumunda Fas, F-35 savaş uçağına sahip ilk Arap ve Afrika ülkesi olacak.

Star Gazetesi31 Aralık 2024 Salı 10:54 - Güncelleme:
Su-57'lere karşı F-35 hamlesi: 32 adet için 17 milyar dolar ödenecek
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Dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçaklarından olan Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçağı ilk kez Afrika'ya ihraç edilmeye hazırlanıyor. Dış basında yer alan bir habere göre ABD ile Fas F-35 konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Söz konusu anlaşmanın 17 milyar dolar olduğu belirtilirken sözleşme kapsamında Fas'a 32 adet F-35 savaş uçağının teslim edileceği belirtildi.

Yakın zamanda resmi açıklamanın da duyurulacağı belirtilirken tarafların bir araya gelip F-35 anlaşmasını imzalayacağı bildirildi. Fas, bu anlaşma ile birlikte envanterinde bulunan F-16'ları F-35'lerle değiştirip bölgede hava kuvvetleri konusunda gücünü artırmayı hedefliyor.

İddiaya göre Fas'ın süreci hızlandırmak ve ABD makamlarıyla yaşadığı siyasi ve idari engelleri aşmak için 2020 yılından bu yana çaba sarf ettiği söylendi.

KUZEY AFRİKA'DA SU-57-F-35 DÜELLOSU

Öte yandan Cezayir, Rus yapımı Su-57 savaş uçakları da dahil olmak üzere yeni yüksek teknoloji askeri platformlarını konuşlandırmaya hazırlanıyor ve bu durum F-35 anlaşmasını Fas açısından daha da kritik hale getiriyor.

Bölgesel bir askeri güç merkezi olan Cezayir, uzun zamandır Kuzey Afrika ülkesine gelişmiş silahlar sağlayan Rusya ile yakın askeri ve diplomatik bağlara sahip. Son yıllarda Cezayir, Rusya'nın beşinci nesil gizli savaş uçağı Su-57 de dahil olmak üzere hava kuvvetlerini son teknoloji platformlarla güçlendirmeye yöneldi.

Bu uçaklar, Cezayir'in artan askeri kabiliyetlerine karşı bir denge arayışında olan Fas gibi NATO müttefiki ülkeler için doğrudan bir meydan okuma olarak görülüyor.

F-35 FAS'IN RAKİPLERİ KARŞISINDA AVANTAJ SAĞLAYACAK

Cezayir halihazırda Rus yapımı Su-30MKA ve Su-35 savaş uçaklarıyla donatılmış durumdayken, Su-57'nin eklenmesiyle Cezayir bölgede daha güçlü bir hale gelecek ve Fas'ın mevcut eski savaş uçağı filosunu geride bırakabilecek yeteneklere sahip olacak.

F-35'lerin edinilmesi, Fas'ın askeri stratejisinde önemli bir değişime işaret ediyor. F-35 savaş uçakları hava üstünlüğü, hassas vuruş ve istihbarat, gözetleme ve keşif operasyonlarında görev alabilen, dünyanın en gelişmiş çok rollü gizli savaş uçaklarından biridir.

Düşük radar kesit alanı ve gelişmiş elektronik harp sistemleri, Fas'a, özellikle konvansiyonel hava savunma sistemlerinin gizli tehditleri tespit etmede ve engellemede zorluk çekebileceği senaryolarda, rakiplerine karşı belirgin bir avantaj sağlayacaktır.

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