Uydu görüntüleri, Rus yapımı Su-35 Flanker-M çok rollü savaş uçaklarının Cezayir Hava Kuvvetleri hizmetine girdiğini doğruladı. Bu gelişme, Cezayir'in bu tip uçakların yeni müşterisi olduğunu gösterirken, uçakların daha önce Mısır için üretilen ancak teslim edilmeyen partiden geldiği düşünülüyor.

10 Mart tarihli Google Earth görüntülerinde, doğu Cezayir'deki Ain Beida/Oum el Bouaghi Hava Üssü'nde, Cezayir amblemi taşıyan bir Su-35 uçağı tespit edildi. Kamuflaj desenleri, Mısır'a gönderilmesi planlanan Su-35'lerle birebir örtüşüyor. Daha önce 2 Mart'ta Rusya'nın Komsomolsk-on-Amur kentinden bir Su-35'in parçalar halinde An-124 nakliye uçağına yüklendiği ve 5 Mart'ta aynı nakliye uçağının Cezayir'e ulaştığı belirlenmişti.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ne (IISS) göre, en az dört Su-35 uçağı daha Cezayir Hava Kuvvetleri renklerine boyandı. Ancak şu ana kadar teslim edilen toplam uçak sayısı net değil.

Cezayir Hava Kuvvetleri hâlihazırda 63 Su-30MKA, 40 MiG-29S/M/M2, 42 Su-24MK2, 16 Yak-130 savaş ve eğitim uçağının yanı sıra çok sayıda Rus yapımı taarruz helikopterine sahip. Bu güçlü envanter, Afrika kıtasının en yüksek savunma bütçesi sayesinde mümkün oluyor.

Şubat 2025'te, Cezayir'in Su-57 savaş uçağının da ilk ihracat müşterisi olduğu açıklanmıştı. Bu kapsamda sadece altı adetlik ilk partinin teslim edileceği öne sürülüyor. Su-57 üretiminin yavaş ilerlemesi nedeniyle Cezayir'in önce Su-35'lere yöneldiği düşünülüyor.

Öte yandan, Su-35'lerin Cezayir'e teslimi, İran'ın bu uçaklara yönelik planlarını gölgede bırakmış olabilir. İran, Mart 2023'te Rusya ile Su-35 alımı için anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Ancak teslimatlar henüz gerçekleşmedi. İran'ın daha önce Mısır için üretilen 24 Su-35'i alması bekleniyordu. Cezayir'in bu uçakların bir kısmını teslim alması, İran'ın sırada beklediğini ya da alım miktarının azalabileceğini gösteriyor.

Bu gelişmeler, Su-35'in şu an için Rusya dışındaki en gelişmiş savaş uçaklarından biri olarak Cezayir Hava Kuvvetleri'ne güç kattığını; İran içinse bu kabiliyete ulaşmanın biraz daha zaman alacağını ortaya koyuyor.