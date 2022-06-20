Su-75 Checkmate ne zaman uçacak? Yine gecikti

Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Yuri Borisov, Petersburg'daki Uluslararası Ekonomik Forumu'nda Rusya'nın yaklaşık bir yıl önce Moskova'da görücüye çıkardığı beşinci nesil hayalet uçağı Su-75 Checkmate ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus Haber Ajansına (TASS) konuşan Borisov, "Su-75 Checkmate, ilk test uçuşunu 2025'te yapacak." dedi. Rus yetkililer daha önce, Su-75 Checkmate'in 2023 uçacağını duyurmuştu.

Borissov'a göre, ilk uçuş ile avcı uçağının seri üretimi arasında iki yıl geçecek. Yine bir gecikme olmazsa, üretimin 2027 yılında başlayacağı anlamına geliyor.

SU-75 CHECKMATE SİLAH VE ÖZELLİKLERİ

1. Su-75 Checkmate, tek motorlu bir hayalet avcı uçağıdır . İlk test uçuşlarından önce avcı uçağının bir motor Izdeliye 30 motoru kullanacağı varsayılmaktadır. Bu motorun gelecekte hem Su-57 hem de Su-35'in ana tahrik unsuru olması bekleniyor.

2. Su-75 Checkmate, Ses hızından (Mach) 2 kat kadar hızlı ve düşük radar izine sahip olacak.

3. Su-75 Checkmate gizli avcı uçağının silahları Su-57'ninkine benzer olacaktır. Rostec Başkanı Yuri Slyusar'a göre, Checkmate avcı uçağı Su-57'nin tüm silah yelpazesini kullanabilir. Bu da, bombalar, havadan havaya füzeler, havadan karaya füzeler, gemisavar füzeler, elektronik harp sistemleri taşıyacağı anlamına geliyor. Yuri Slyusar, yakın savaş için avcı uçağının 30 mm otomatik topa sahip olacağını söylüyor. Ona göre, tüm silahlar hem gövdenin iç bölmesine hem de iki kanadın sert noktalarına yerleştirilecek.

4. Su-75 Checkmate'in insansız versiyonu da olacak. Slyusar, "Rus havacılık kuvvetlerinin insansız versiyonu da dahil olmak üzere, bu platforma ilgi göstereceğini umuyoruz." dedi.

5. Testler başarılı olursa Rusya Birleşik Uçak Şirketi (Rostec) seri üretime başlayacak. Yukarıda bahsedildiği gibi, Yuri Slyusar'a göre şirketin hedefi, önümüzdeki 15 yıl içinde bu avcı uçağından 300 adet üretmek.

6. Su-75 Checkmate uluslararası pazarda satışa sunulacak. Yuri Slyusar'a göre şirket, bu avcı uçağı satın almakla ilgilenebilecek veya herhangi bir sinyal vermiş olabilecek potansiyel ülkeleri ve bölgeleri dikkatlice inceledi. Şirketin genel müdürüne göre, istenen 300 adet, uluslararası müşterileri de içeriyor. Ayrıca Su-75 Checkmate'in bir bütçe açısından daha uygun olacağı ve uluslararası pazarda beşinci nesil Amerikan uçağı F-35 Lightning II'nin gerçek bir rakibi olacağı iddia ediliyor.

7. Su-75 Checkmate, Su-57'nin bir versiyonu değil, Rusların Su-57'yi geliştirirken yaptığı hatalardan geliştirilmiştir. Bu bilgi, resmi olarak Yuri Slyusar tarafından doğrulandı.

Star Gazetesi