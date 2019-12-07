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Su-57'ye daha güçlü yeni motor

Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin yeni ve daha güçlü motoru Izdeliye 30 ile 16 uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rostec Havacılık Kümesi Endüstri Direktörü Anatoly Serdyukov, Rusya'nın devlet yüksek teknoloji şirketi Rostec'in yeni ikinci aşama motorunu test etmek için beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin 16 uçuş yaptığını bildirdi.
 
Serdyukov konu hakkında yaptığı açıklamada, "Şu anda, motorun mühendislik testleri devam ediyor ve ürün uçan bir laboratuvarda test ediliyor. Ekim ayında, öğenin özelliklerini çeşitli uçuş modlarında kontrol etmek için uçuşlar yapıldı. Su-57 ile 16 uçuş yapıldı" ifadelerini kullandı.
 
Izdeliye 30 olarak bilinen ikinci aşama motorlu Su-57, Aralık 2017'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Motor tam elektronik bir otomatik kontrol sistemine sahip olacak ve uçağın manevra kabiliyetini, ağırlık oranını, gizli karakteristiklerini ve süpersonik hızda uçuşlar gerçekleştirme yeteneğini artıracak.
 
Beşinci nesil Su-57 avcı uçağı, her türlü hava, yer ve deniz hedefini yok etmek için tasarlanmıştır. Uçak süpersonik bir seyir hızına sahip, gövdesinin içinde silah barındırabiliyor, gizliliği artıran özel bir kaplamaya ve en yeni araç üstü ekipmanlara sahip.

Fransa´da polisten göstericiye feci dayak!

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