Sukhoi, F-22 Raptor, F-35, J-20 mi, KAAN mı? Türkiye tüm dengeleri altüst edecek

Türk havacılığı beşinci nesil savaş uçağı KAAN ile yeni bir tarih daha yazdı. Dünyada ABD, Avrupa, Rusya, Çin gibi 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdik. Peki KAAN muadillerine göre daha mı iyi? Ruslar'ın Sukhoi'si, ABD'nin F-22 Raptor ve F-35'i, Çin'in Chengdu J-20'sine göre üstün özellikleri neler? Dünyadaki diğer savaş uçağı projeleri kaç yılda tamamlandı?

UÇUŞ MESAFESİYLE ÖNDE

Türkiye'nin ürettiği KAAN birçok teknik özelliğiyle diğer ülkelerin savaş uçaklarından daha üstün özelliklere sahip. Uçuş mesafesinde (3 bin kilometre) F-22 RAPTOR'la aynı. Lockheed Martin'in ürettiği F-35A'ya göre ise daha uzun menzilli. F-35 A Lightining'de uçuş mesafesi 2.800 kilometre. Sabah'ın haberine göre, Süper seyire bakıldığında da 1.4 mach'la (1 mach=1.226.5 km/sa) Ruslar'ın SU-57'sinden daha üstün. Azami hızı 1.8 mach ile F-35A Lightining'den daha hızlı. Azami irtifa kapasitesi ise 55 bin fit. Bu konuda da F-35A Lightining'den daha üstün özelliğiyle dikkat çekiyor.

F-35'TEN ÜSTÜN

KAAN, özellikleri, milli ve yerli imkânlarla üretilmiş olması, 5. nesil uçak kategorisinde yer alması ve bir dizi yüksek teknolojiye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Radar izini düşüren özel boyası ve tasarımı, gövde içi istasyonları, yerli üretim AESA radarı, süper seyir özelliği gibi birçok detay, Kaan'ı modern savaş uçakları arasında öne çıkarıyor. KAAN, özellikle mühimmat taşıma kapasitesi ve elektronik harp yetenekleri bakımından, ABD'nin F-35'inden daha üstün. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki F-16'lardan da... F-16 dördüncü nesil savaş uçağı. KAAN ise F-35 ve F-22 jetleri gibi beşinci nesil.

DÜNYANIN EN HIZLI BİTENİ

KAAN'ın geliştirilme süreci de oldukça kısa sürdü. Türkiye 15 Aralık 2010'da, F-16 filosunun yerini alacak ve F-35 Lightning gibi diğer kritik uçaklarla birlikte çalışacak yeni nesil savaş uçağının üretilmesine karar verdi. Milli Muharip Savaş Uçağı MMU ve TF-X olarak adlandırılan ve son olarak KAAN adı veriler proje için belirlenen ilk uçuş tarihi 2025 olarak belirlendi. Envantere giriş tarihi ise 2028 olarak öngörüldü. Fakat daha sonra TUSAŞ, beklenenden daha hızlı projeyi tamamladı. F35 programı 1995'te başladı ve bitirilmesi çok daha uzun sürdü. Avrupa Birliği yapımı 4.5 nesil Eurofighter'ın temeli 1989'da atıldı. Proje 2003-2005 yıllarına kadar sürdü.

6'SINI DA ÇALIŞIYORUZ

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı KAAN'da F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtiklerini, projenin dünyanın en hızlı biten projesi olduğunu söyledi. KAAN'ın ilk uçuşunun ardından bir TV kanalında açıklamalarda bulunan Kotil, "Uçak 5. nesil olunca bugün var olan bütün uçaklarla savaşabiliyor anlamına geliyor. Rusların SU-57'si, ABD'nin F-22'si, F-35'i onların karşısına çıkabilecek bir uçak anlamına geliyor. İçinde yok yok aslında. Biz bu uçağı yaparken zorun zorunu seçtik. F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik. 6'sını da çalışıyoruz" dedi.

KAAN'I BİLGE KAAN YAPACAK

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından teşekkür mesajı yayımladı. Akyol, "ASELSAN'ın misyonu KAAN'ı 'BİLGE KAAN' yapmak. Çelik kanatlar, Türk mühendisliğinin rüzgârı ve oyun değiştiren teknolojilerle en yükseklere ulaşacak" dedi. ASELSAN riptolu haberleşme, tanıma-tanıtma, veri linki, 3 boyutlu iç haberleşme, yedek uçuş gösterge, TULGAR kaska monteli gösterge birimi, lazer ikaz, entegre elektronik harp, AESA burun radarı gibi ekipmanlarla üstün KAAN'a güç katacak.

RUSLAR 21 YILDA ENVANTERE SOKTU

Rusya'nın beşinci nesil uçağı olan Sukhoi Su-57 çift motorlu, gizli, çok maksatlı bir savaş uçağı. 1999 yılında başlatılan projenin, MiG-29 ve Su-27'nin yerini alması bekleniyor. İlk prototip uçak 2010'da uçtu. Ancak program, denemeler sırasında ortaya çıkan çeşitli yapısal ve teknik sorunlar nedeniyle uzun sürdü. Tekrarlanan gecikmelerden sonra ilk Su-57, Aralık 2020'de Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin hizmetine girdi.

KAAN, hayalet (gizli) uçak olmalarını sağlayan düşük radar kesiti, yüksek manevra yeteneği, süpersonik hızını uzun süre kullanmasını sağlayan süper seyir (supercruise) yeteneği, radar, sensörler ve diğer hava araçları da dahil çeşitli kaynaklardan bilgi toplamasını ve işlemesini sağlayan gelişmiş aviyonik sistemler, havadan havaya muharebe, havadan yere saldırı ve istihbarat, gözetleme ve keşif dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirebilme özellikleriyle F-16'dan daha üstün.

KAAN

İtki (lb): 2X35.000

Azami kalkış ağırlığı (lb): 80.000

Uçuş mesafesi (km): 3.000

Süper seyir (mach): 1.4

Azami hız (mach): 1.8

Azami irtifa (ft): 55.000

Faydalı yük kapasitesi (kg): 10.500

SUKHOI

İtki (lb): 2X37.500

Azami kalkış ağırlığı (lb): 82.000

Uçuş mesafesi (km): 3.500

Süper seyir (mach): 1.3

Azami hız (mach): 2

Azami irtifa (ft): 55.000

Faydalı yük kapasitesi (kg): 10.000

F-22 RAPTOR

İtki (lb): 2X38.000

Azami kalkış ağırlığı (lb): 84.000

Uçuş mesafesi (km): 3.000

Süper seyir (mach): 1.5

Azami hız (mach): 2.25

Azami irtifa (ft): 50.000

Faydalı yük kapasitesi (kg): 10.000

F-35A LIGHTINING

İtki (lb): 43.000

Azami kalkış ağırlığı (lb): 66.000

Uçuş mesafesi (km): 2.800

Süper seyir (mach):

Kabiliyeti yok

Azami hız (mach): 1.6

Azami irtifa (ft): 50.000

Faydalı yük kapasitesi (kg): 8.000

CHENGDU J-20

İtki (lb): 2X32.600

Azami kalkış ağırlığı (lb): 80.000

Uçuş mesafesi (km): 3.000

Süper seyir (mach): Kabiliyeti yok

Azami hız (mach): 2.25

Azami irtifa (ft): 60.000

Faydalı yük kapasitesi (kg): 11.000