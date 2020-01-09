star.com.tr 09.01.2020 16:19 - Güncelleme: 09.01.2020 16:26

Çin Devlet Televizyonuna bağlı Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), İran'ın Kudüs Gücü Komutanı olan 62 yaşındaki Süleymani'nin Bağdat'ta İHA'ların kullanıldığı bir saldırıda öldürüldüğünü Çin kamuoyuna duyurmuştu.

Çinli uzmanlar ve Çin medyası, İHA'larla hedeflerin vurulmasının savaş şeklini değiştirdiğini ve bu tür saldırıların daha öngörülemez, acımasız ve daha tehlikeli olduğunu söylüyor.

Pekin'de askeri analist olan Wei Dongxu, Pazar günü Global Times'a verdiği demeçte, Çin'in tam bir ulusal hava savunma sistemine sahip olmasının, sürprizlere karşı savunma ve İHA'ları hedefleme yeteneği kazandırdığını belirtti.

Çin, hem kara hem de havadaki hedef ve tehditleri algılama ve erken uyarı radarları kullanıyor. Böylece düşman İHA'larını birden fazla açıdan ve seviyeden tespit edebiliyor. Yüksek, orta ve alçak irtifa uçaksavar füzelerle hedefleyebiliyor.

YURT DIŞINDA OLANLAR İÇİN TEHLİKE SÖZ KONUSU

Çin'in hava savunmai silah sistemleri ve yeni nesil radarları, 1 Ekim 2019'da Pekin'de düzenlenen Ulusal Gün askeri geçit töreninde sergilendi.

Ancak Wei Dongxu, Çin'deki insanlar hava savunma ağı tarafından iyi korunurken, yurt dışına seyahat edenlerin hala İHA tehditleriyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Dongxu'ya göre Kasım Süleymani'nin İran'da değil de Irak'da öldürülmesi tam da bu durumu ifade ediyor.

CESARET EDEMEZLER

Çin'in BM barış güçleri gibi personelinin bulunduğu yerlerde daha fazla anti-drone ile donatılmalı gerektiklerini belirten Dongxu, Çin personelinin de bir İHA saldırısı ile karşılaşabileceğini ileri sürüyor.

Ancak Çinli uzmanlar Çin'in askeri gücünün ve özellikle nükleer güç olmanın kazandırdığı caydırıcılık nedeniyle, hiçbir ülkenin denizaşırı Çin vatandaşlarına saldırmaya cesaret edemeyeceğini iddia ediyor.

Yurt içinde geliştirilen Wing Loong ve CH (Rainbow) serisi Çin İHA'ları da uluslararası silah pazarında oldukça popüler. Çin ordusu ise GJ-11 gibi daha güçlü İHA'larla operasyonel gücünü artırıyor.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınında araçlarına ABD'ye ait bir İHA tarafından düzenlenen füze saldırısıyla öldürüldü.