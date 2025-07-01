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Savunma

Süpersonik saldırılara Türk duvarı! Hassas teknolojiyi Türkiye'den istediler

Türkiye'nin savunma sanayi devi ASELSAN, Seul'ün yeni zırhlı araçlarına SEDA 100 Atış Tespit Sistemi'nin kurulumu için Güney Koreli Hanwha Aerospace ile anlaşma imzaladı. Yabancı basın, SEDA 100-L-C Akustik Atış Yeri Tespit Sistemini, her türlü hava koşulunda, gece/gündüz gerçekleşebilecek süpersonik özellikteki silahlı saldırılara karşı atıcı yeri tespit ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiş bir sistem olarak tanımladı.

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 22:08 - Güncelleme:
Süpersonik saldırılara Türk duvarı! Hassas teknolojiyi Türkiye'den istediler
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SEDA 100 Atış Tespit Sistemi için Asya devi Güney Kore'den dikkat çeken bir hamle geldi. Yabancı basında yer alan haberde, bu hamlenin, ASELSAN'ın Kore Cumhuriyeti ile savunma işbirliğine yönelik uzun vadeli bağlılığında stratejik bir dönüm noktasını temsil ettiği ifade edildi.

Haberde, SEDA 100'ün, akustik sensörler kullanarak süpersonik mermileri tespit edebildiği ve her türlü koşulda, gece veya gündüz, yağmur veya karlı havalarda atıcının yerini bulduğu vurgulandı.

SÜPERSONİK ATIŞLARIN YÜZDE 95'İNDEN FAZLASINI TESPİT EDEBİLİYOR

SEDA 100'ün, standart SEDA 100-L ve Uzaktan Kumandalı Silah İstasyonları ile entegrasyon için tasarlanmış hafif SEDA 100-LC olmak üzere iki versiyonu bulunduğu, her iki sistemin süpersonik atışların yüzde 95'inden fazlasını tespit ettiği ve tepki süresi 1,5 saniyeden az olduğu vurgulandı.

Teknolojiler -32 ila +60 santigrat derece (-26 ila +140 Fahrenheit derece) sıcaklık aralığında çalışıyor ve -40 santigrat derece (-40 Fahrenheit derece) kadar düşük sıcaklıklarda depolanabiliyor.

GÜNEY KORE'NİN ZIRHLI ARAÇLARI

Güney Kore, zırhlı araç filosunun modernizasyonunu ilerletirken, uluslararası ortaklıklarını ve potansiyel ihracat fırsatlarını da genişletiyor.

Asya ülkesinin, Polonya'ya K2 ana muharebe tankları tedarik etmek için büyük bir anlaşma için müzakerelerin son aşamasında olduğu bildiriliyor. Bu, ülkenin savunma ihracatını genişletmede önemli bir adım olarak görülüyor.

Hanwha Aerospace, nisan ayında K9A3 insansız obüsünün yüksek kaliteli görselini yayınlayarak, yeni nesil topçu sistemine dair detaylı bir görünüm sunmuştu.

Yaygın olarak kullanılan K9 Thunder'ın üzerine inşa edilen K9A3, askerlere yönelik riskleri en aza indirirken operasyonel esnekliği artırmak için otonom ve insansız yeteneklere sahip.

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