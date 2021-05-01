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Savunma

Suriye savaşında test ettiler: İnsansız ordu kuracaklar

Rusya, Suriye savaşı sırasında test ettiği Uran-9 insansız kara araçlarından yeni bir savaş birimi kurdu.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 07:09 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 07:09
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Rusya, Uran-9 insansız kara araçlarını Suriye savaşı esnasında test etmişti, bugünlerde, kendini ispatlayan bu araçlardan yeni bir ordu kurmayı planlıyor. Yetkililer konuya ilişkin olarak, Rusya'nın, harcamalar konusunda ihtiyatlı davrandığını ve işe yaramayan araçların üretimini de durduğunu söylediler.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, ABD'li bir yetkili, Rusya ve ABD'nin savaş teknolojileri konusunda birbirine benzer stratejiler izlediklerini, bu kapsamda insansız ve robotik sistemlere ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Amerikan Güvenlik Uzmanı yetkilisi Samuel Bendett, "Rusya ve Çin savaş teknolojilerini üretirken kendi kendilerini sınırlandırmaktan yoksunlar" dedi.

Bendett ayrıca otonom sistemler ile insan merkezli sistemler arasında karşılaştırma yaparak, "Robotik sistemler insani duygu ve karar mekanizmalarından yoksun olduğu için kararları insanlara aldırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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