Sürpriz gelişme! Türkiye'nin desteğiyle donanma gemisi inşa edecekler

23 Şubat 2021 Salı 10:06 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 10:06

Hindistan devlet şirketi Hindustan Tersanesi, Türkiye'den teknoloji transferiyle donanma gemisi inşa etmek için hazırlıklara başladı.

Tersane, Hindistan donanmasından 5 adet gemi üretimi için sipariş bekliyor.

Hindustan Times gazetesinin duyurduğu habere göre, gemilerin inşasında Türkiye'den teknoloji transferi gerçekleştirilecek.

Projenin 1,5-2 milyar dolara mal olacağı ifade ediliyor. Teknoloji transferi, İstanbul Tuzla'daki Anadolu Tersanesi'nden yapılacak.

Açıklama yapan bir yetkili, "Türk konsorsiyumu ile anlaşma, Hindustan Tersanesi'nin Hindistan Donanması'ndan sipariş almasının ardından başlayacak. Her şey yolunda gider ise bu, Ekim 2021'e kadar gerçekleşebilir. Projeye birkaç Hint tedarikçi de dahil olacak." diye konuştu.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Gazete ayrıca haberinde uluslararası güvenlik alanında çalışmalar yapan Sameer Patil'in de görüşlerine yer verdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye, tüm ülkelerle ticari ilişkiler kurmaya odaklandı. Bu pragmatizm, Hindistan ile iş birliği çabalarında da görülüyor. Hindistan deniz yeteneklerini geliştirmek istiyor ve Türkiye çok gelişmiş bir savunma sanayisine sahip.