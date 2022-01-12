Sürü drone çalışmalarında bir ilk! Görev dağılımı yapacak kadar akıllı

star.com.tr 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:17 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:28

Raytheon tarafından DARPA OFensive Swarm-Enabled Tactics'e (OFFSET) programı kapsamında geliştirilen yeni teknolojiler, tek bir pilotun aynı anda onlarca dronu çalıştırmasına izin veriyor. Raytheon BBN'nin yeni sistemi sayesinde 130 drondan oluşan bir sürü, tek bir pilot tarafından çeşitli ortamlarda kontrol edildi.



Raytheon BBN, Akıllı Bilgi Akışı Teknolojileri (SIFT) ve Oregon Eyalet Üniversitesi ekibinden oluşur. Ekip, Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere, yeni teknolojiler üretmekle sorumlu ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı devlet kurumu (DARPA) ile birlikte çalışıyor.

TEK BİR OPERATÖR ONLARCA DRONU KONTROL ETTİ

Raytheon BBN liderliğindeki ekip tarafından geliştirilen entegre sürü teknolojisini kullanan tek bir operatör, kentsel ortamda hem iç hem de dış mekanlarda 130 gerçek drone ve 30 simüle edilmiş drondan oluşan bir sürüyü başarıyla kontrol etti.

Raytheon ekibi, tatbikat sırasında, sürü özerkliği sağlamak için ticari kullanıma hazır ve özel yapım donanım ve yazılımın bir kombinasyonunu kullandı. Bu, tek veya küçük bir operatör grubunun, geniş bir otonom hava ve kara aracı sürüsünün faaliyetlerini minimum eğitimle yönlendirmesini ve yönetmesini sağladı.

Bir Raytheon yöneticisi, "Yazılımımız, dronlara görevlerini iş birliği içinde yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları yetenekleri sağlayacak kadar akıllıdır. Taktik Taarruz Kiti'nde (TAK) ayrıca drone'larla taşınabilen, aynı anda birden fazla drone çalıştırarak pilotun hızlı tepki vermesini sağlayan sesli komut sistemi geliştiriyoruz" dedi.

HEM UCUZ HEM ÇOK AKILLI

Programın önemli bir unsurunun, ucuz donanımın kullanılması olduğu belirtiliyor. Daha büyük ve daha pahalı platformlarda bulunan güçlü bilgi işlem ve algılama yetenekleri olmadan, Raytheon BBN'nin görevleri yerine getirmek ve planlar oluşturmak için kullanılan basit taktik yapı taşlarından oluşan geniş bir düzenek oluşturması gerekiyordu.

Raytheon BBN OFFSET baş araştırmacısı Shane Clark, "Yazılımımız, doğru yeteneklere sahip dronları uygun görevlere atayacak kadar akıllı. Örneğin, görev bir binayı gözetlemekse, binanın her bir gözetleme bölümü ile birden fazla drone gönderilecek. Yazılım, her platformun sensör yeteneklerini dikkate alıyor ve çatıyı gözetlemek için aşağı bakan kameralara sahip insansız hava araçlarına görev veriyor." dedi.

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