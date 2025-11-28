İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2025 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,542
  • EURO
    49,4863
  • ALTIN
    5681.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Sürünün gizli silahı sahaya iniyor: Yeni oyun kurucu “SKYDAGGER TOYCA 05”
Savunma

Sürünün gizli silahı sahaya iniyor: Yeni oyun kurucu “SKYDAGGER TOYCA 05”

Türk savunma sanayisinin hızla büyüyen insansız sistem ekosistemine yeni bir kamikaze sürü İHA eklendi. Türkiye'nin FPV kamikaze dron üretiminde adından çokça söz ettiren SkyDagger, döner kanat ürün ailesini bu kez sabit kanat bir çözümle genişletti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, NSosyal üzerinden SKYDAGGER TOYCA 05'i tanıttı.

AA28 Kasım 2025 Cuma 00:18 - Güncelleme:
Sürünün gizli silahı sahaya iniyor: Yeni oyun kurucu “SKYDAGGER TOYCA 05”
ABONE OL

Gözlük veya ekran aracılığıyla sanki dronun içinde uçuyormuş gibi kullanılan FPV kamikaze dron üretimine yönelik olarak geçen yıl faaliyete başlayan ve farklı boyutlardaki çözümlerle bir ürün ailesi oluşturan SkyDagger, döner kanatlı ürünlerini bu kez sabit kanat çözümle çeşitlendirdi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni kamikaze sürü İHA'sı SKYDAGGER TOYCA 05'i duyurdu.

Paylaşımda yer alan videoda, katapulttan fırlatılan sabit kanat İHA SKYDAGGER TOYCA 05, agresif manevralarıyla dikkati çekti.

SKYDAGGER TOYCA 05, 70 kilometre menzil, 5 kilogram yüksek infilaklı harp başlığı, mesh sürü haberleşme, anti-jamming koruma, FPV veya tam otonom uçuş gibi özelliklerle görev yapacak.

Skydagger, sabit kanat İHA'dan yılda 30 binden fazla üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

İHA'DAN KAMİKAZE BIRAKILDI

Skydagger ise Türk savunma sanayisi açısından önemli bir havadan fırlatma konsepti testine ilişkin görüntüyü paylaştı.

Testte, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'ndan (DİHA) Skydagger 7 FPV kamikaze dronu başarıyla bırakıldı.

Böylece iki farklı İHA sistemi entegre bir şekilde görev icra etmiş oldu.

Bayraktar Kalkan DİHA, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra bu testteki gibi, daha küçük mühimmat veya kamikaze dronları havadan fırlatmak için bir platform olarak kullanılabiliyor. Bu sayede fırlatılan dronun menzili ve görev süresi önemli ölçüde artıyor.

Güvenliklerine Türkiye talip oldu

Ordularını Bayraktar TB2'lerle donattılar

Türkiye KAAN'la geri adım atmayacak
  • mini İHA
  • türk savunma sanayisi
  • Haluk Bayraktar
  • SKYDAGGER TOYCA 05

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.