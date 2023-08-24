Suudi Arabistan'da dikkat çeken toplantı! Türkiye de yer alıyor

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, toplantıya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Talal Al-Otaibi ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammad Saeed'in katıldığını bildirdi.



Suudi Basın Ajansı, Türk-Pakistan Üçlü Komitesinin savunma işbirliğini geliştirme yollarını görüşmek üzere ilk toplantısını başkentte gerçekleştirdiğini duyurdu.

Toplantıda teknoloji transferi ve yerlileştirmenin yanı sıra savunma sanayindeki gelişmeler ve bilimsel araştırmalar ele alındı.

Al Otaibi ve Tüfekçi başkanlığında, Türkiye Savunma Sanayii Kurumu Başkanı Haluk Görgün'ün de katılımıyla bir toplantı da gerçekleştirdi.

PAKİSTAN VE SUUDİ ARABİSTAN SİLAHLI KUVVETLERİNİN ORTAK TATBİKATI BAŞLADI

Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmayı amaçlayan "AL BATTAR-I" isimli özel kuvvetler ortak tatbikatının başladığı bildirildi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Novşera bölgesinde askeri tatbikatın başlangıç törenine iki ülkenin silahlı kuvvetlerinden üst düzey yetkililer katıldı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, iki hafta sürecek tatbikatın amacının "ortak istihdamın geliştirilmesi ve gelecekteki askeri işbirliği için karşılıklı çıkar alanlarının belirlenmesi de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki tarihi askeri ilişkilerden daha fazla faydalanmak ve birbirlerinin terörle mücadeledeki deneyimlerinden azami yarar sağlamak" olduğu belirtildi.

Açıklamada, iki "kardeş" ülke orduları arasında yapılan bu tür tatbikatların "mevcut ikili ilişkileri geliştirmeyi ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmayı" amaçladığı vurgulandı.