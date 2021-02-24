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Savunma

Suudi Arabistan'dan 1 milyar riyallik Eagle İHA anlaşması

Suudi Arabistan, Eagle insansız hava aracı (İHA) tedarik etmek için Science Technology ile 266 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı.

star.com.tr24 Şubat 2021 Çarşamba 22:12 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 22:19
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Suudi Arabistan, Eagle insansız hava aracı (İHA) tedarik etmek için Science Technology firması ile 266 milyon dolar (1 milyar riyal) değerinde bir sözleşme imzalandığını bildirdi.

Yaklaşık bir yıl önce, Bilim Teknolojisinin liderliğindeki Science Technology, "Yeni insansız savaş hava aracının iddialı projesi, kontrgerilla (COIN) saldırı görevlerini, keşif ve arama-kurtarma (SAR) operasyonlarını, istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR), hafif hassas saldırı, hava desteği, deniz devriyesi ve iç savunma görevlerini desteklemek için" tasarlandığını bildirdi. Science Technology liderliğindeki ekibin yeni insansız hava aracının en önemli faydasının, en son gelişmiş teknolojiyi, nispeten düşük maliyetli ve serbest piyasa erişimini kullanarak üretmesi olduğu belirtildi.

Firma temsilcileri, yeni İHA'nın özelliklerini açıklamamıştı. Bununla birlikte, insansız hava araçlarının, elektro-optik/kızılötesi sistemlere, çok modlu deniz gözetleme radarına, lazer belirleyicilerine ve çeşitli silah paketlerini içerecek şekilde birden fazla görev yükü taşıyabilmesi bekleniyor.

star.com.tr

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