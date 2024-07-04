Suudi Arabistan Askeri Sanayii (SAMI), Krallığın "savunma sanayinin yerelleşmesini desteklemek" amacıyla Türk şirketleriyle üç mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

SAMI tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin insansız hava aracı üreticisi Baykar ile Suudi Arabistan'da "üretim kabiliyetleri oluşturmak" ve Baykar'ın insansız hava araçları için sistemler geliştirmek üzere anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Türk havacılık ve savunma şirketi ASELSAN'la da Suudi Arabistan'da savunma elektroniği teknolojileri geliştirme fırsatlarını araştırmak üzere anlaşma sağlandı.

Açıklamada ayrıca, SAMI'nin Türkiye'den "Fergani Space" ile "küresel uzay sektörüne hizmet etmek üzere Krallık'ta gelişmekte olan teknolojilerin geliştirilmesi" için bir ön anlaşma imzaladığı belirtildi.