İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2024 Perşembe / 28 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5468
  • EURO
    35,2583
  • ALTIN
    2465.61
  • BIST100
    10747.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Suudi Arabistan'dan 3 Türk şirketiyle kritik anlaşma! Aralarında Baykar ve ASELSAN da var
Savunma

Suudi Arabistan'dan 3 Türk şirketiyle kritik anlaşma! Aralarında Baykar ve ASELSAN da var

Suudi Arabistan Askeri Sanayii (SAMI), 3 Türk şirketiyle savunma alanında mutabakat anlaşması imzaladı. Baykar, ASELSAN ve Fergani Space ile imzalanan anlaşma Suudi Arabistan'ın savunma sanayinin yerlileşmesine katkı sağlayacak.

4 Temmuz 2024 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan 3 Türk şirketiyle kritik anlaşma! Aralarında Baykar ve ASELSAN da var
ABONE OL

Suudi Arabistan Askeri Sanayii (SAMI), Krallığın "savunma sanayinin yerelleşmesini desteklemek" amacıyla Türk şirketleriyle üç mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

SAMI tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin insansız hava aracı üreticisi Baykar ile Suudi Arabistan'da "üretim kabiliyetleri oluşturmak" ve Baykar'ın insansız hava araçları için sistemler geliştirmek üzere anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Türk havacılık ve savunma şirketi ASELSAN'la da Suudi Arabistan'da savunma elektroniği teknolojileri geliştirme fırsatlarını araştırmak üzere anlaşma sağlandı.

Açıklamada ayrıca, SAMI'nin Türkiye'den "Fergani Space" ile "küresel uzay sektörüne hizmet etmek üzere Krallık'ta gelişmekte olan teknolojilerin geliştirilmesi" için bir ön anlaşma imzaladığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.