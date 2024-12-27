Suudi Arabistan'ın 100 adetlik KAAN planı! Yunanistan'a HÜRJET sonrası 2. darbe: Dendias hedefte

Suudi Arabistan'ın 2030'lu yıllara yönelik planlamaları çerçevesinde 100 adet KAAN savaş uçağı satın almayı hedeflediği yönündeki iddia Yunanistan'da deprem etkisi yarattı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN 100 ADETLİK KAAN PLANI!

Türk savunma sanayisinin yerli üretim 5. nesil savaş uçağı projesi milli muharip uçağımız KAAN'la ilgili yeni gelişme Yunan basınında geniş yer buldu.

Türkiye'nin savaş uçağı tasarlama, inşa etme ve üretme niyetini kamuoyuna duyurmaya başladığında, bunun başarılı olup olmayacağına dair ciddi şüphelerin bulunduğunu yazan Yunan basını, "Özellikle Yunanistan'da yıllardır Türkiye'nin dağılacağını öngören çeşitli "analistler" gülüyorlardı. Ama Türkiye ne yazık ki sadece KAAN savaş uçağı inşa programını ilerletmekle kalmıyor, aynı zamanda bu tip uçaklardan 100 adetini Suudi Arabistan'a satma görüşmelerine de giriyor" ifadelerini kullandı.

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İspanya'nın Türkiye'den 24 adet HÜRJET satın alacağını gündeme taşıyarak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı hedef alan Yunan basını bu sefer de KAAN üzerinden eleştirilerini sürdürdü.

Haberde, "Yine Yunanistan'da Bay Dendias her gün bir takım "2030 gündeminden", İsrail'den bazı uçaksavar "kubbelerinden" ve bir noktada İsrail tarafından inşa edilecek bazı firkateynlerden bahsediyor. Aynı zamanda EAB Yönetim Kurulu maaşlarının iki katına çıkarılmasını da onaylıyor" ifadeleri yer aldı.

Türk savunma sanayisinin Yunanistan'ın ilerisinde olduğunu kabul eden Yunan basını, "Ama en kötüsü, kendi savunma sanayimizin "dirilişini" başlatmamızı sağlayacak ciddi bir çaba gösterilmiyor. Bir savaş uçağı ya da son derece karmaşık ve pahalı bir şey yapmaya gerek yok. Bu ülkede yok ettiğimiz bir savunma sanayi vardı. Etkili bir savunma sanayi "inşa etmek" için Bay Dendias'ın ülkeyi matematiksel olarak yeni iflasa sürükleyecek firavun planlarına ihtiyacımız yok. Siyasi sistemimizde eksik olan, hem güvenilir bir yerli savunma sanayii yaratma hem de ülkeyi savunma kararlılığıdır" ifadelerini kullandı.

KAAN DENETİMİ SONRASI SUUDİ ARABİSTAN HEYETİYLE GÖRÜŞME!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, 2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek milli muharip uçak KAAN'ın ikinci prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerini incelemesinden 4 gün sonra 24 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan gelen heyetle görüştü.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) X hesabından "Küresel İşbirliklerinde Yeni Adımlar" başlığı ile yapılan açıklamaya göre, SSB Başkanı Görgün, İstanbul'da Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Khaled bin Hussein Al-Biyari, Hava Kuvvetleri Komutanı Turki bin Bandar Al Saud ve beraberlerindeki heyeti ağırladı.

Açıklamada, "Görüşmeler, Türk savunma sanayisi firmalarının da katılımıyla üç gün boyunca devam edecek. Başkanlığımız, uluslararası işbirliği faaliyetleri kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki gücünü dünyayla buluşturmak için yürütülen bu çalışmalar, ortak bir geleceğin inşasında kilit rol oynuyor." ifadeleri kullanıldı.

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