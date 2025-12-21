İSTANBUL 13°C / 9°C
21 Aralık 2025 Pazar
  • Suudi Arabistan'la aramızdaki fark! İsrail'i asıl korkutan Türkiye'nin F-35 kullanım biçimi
Savunma

Suudi Arabistan'la aramızdaki fark! İsrail'i asıl korkutan Türkiye'nin F-35 kullanım biçimi

Suudi Arabistan'ın muhtemel F-35 alımına ses çıkarmayan İsrail'in Türkiye karşıtı F-35 kampanyası yürütmesinin asıl nedeni belli oldu. Netanyahu'nun uykularını kaçıran F-35 olayında temel farkın uçak sayısı olmadığı F-35'lerin kullanım biçimiyle ilgili olduğu kaydedildi. Suudi Arabistan'ın alacağı F-35'lerin, hem yazılım hem de operasyonel özerklik açısından sıkı ABD kontrolü altında çalışması beklenirken Türkiye'nin F-35'i daha yüksek bir özerklik derecesiyle teslim almayı planladığı hatta onu kendi savunma ekosistemine entegre etmeyi de amaçladığı belirtildi.

21 Aralık 2025 Pazar 09:56
Suudi Arabistan'la aramızdaki fark! İsrail'i asıl korkutan Türkiye'nin F-35 kullanım biçimi
ABONE OL

Pakistan basınında yer alan analizde İsrail'in neden Suudi Arabistan'ın F-35 satın almasına değil de Türkiye'ye itiraz ettiği incelendi.

Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olma olasılığının İsrail'de yoğun endişeye yol açtığını kaydeden Pakistan basını, İsrail'in Türk F-35'ine tepki gösterirken Suudi Arabistan'ınkine göstermemesinin nedenini, teknoloji ve kullanım özerkliği bağlamında analiz etti.

Analizde Türkiye'nin dünyada gücünü diplomatik yollarla elde ettiği ve F-35 talebinin de bu stratejinin bir parçası olduğu vurgulandı.

F-35 ALIMINDA TÜRKİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ FARK

Netanyahu'nun, Türkiye'nin F-35'lere sahip olma ihtimalinden büyük rahatsızlık duyduğunu dile getiren Pakistan basını "Netanyahu'nun korkusunun sebebi, Türkiye F-35'e sahip olursa İsrail'in tüm Orta Doğu'daki üstünlüğünün zayıflayacak olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın F-35 alım süreci ile Türkiye'nin durumu arasındaki farka dikkat çekilen analizde Suudi Arabistan'a verilen uçakların teknolojisinin düşürüldüğü ve İsrail'e karşı kullanılamayacak şekilde kontrol altına alındığı iddia edildi.

Türkiye'nin bu durumu asla kabul etmeyeceğini kaydeden Pakistan basını, "Türkiye F-35'i tam teknolojiyle alacak. Amerika da bunu biliyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakış açısının, F-35 sürecinde kilit rol oynayacağı öngörüldü.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Güçlü bir adam, az konuşur ama çok önemlidir" ifadelerini kullandığını hatırlatan Pakistan basını, Netanyahu'nun tüm çabalarına rağmen Trump'ın Türkiye'ye F-35 verebileceğini belirtti. Türkiye'nin güçlü ekonomisi ve bölgesel ağırlığıyla bu amaca ulaşmakta kararlı olduğu vurgulandı.

