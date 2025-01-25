Suudilerin KAAN girişimi dost ülkeyi meraklandırdı: 3 gizli kaynağa dayandırdılar

Libya'nın önde gelen ve İngilizce yayın yapan medya kuruluşu Libyan Express (LX), Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'la ilgilendiği yönündeki iddiaları gündemine aldı. "Suudi Arabistan neden Türk KAAN Savaşçıları'na ilgi duyuyor?" başlığıyla haber yayınlayan Libya basını, iddiaları görüşmelere yakın ve ismini gizli tutan üç kaynağa dayandırdı.

SUUDİLERİN KAAN İLGİSİ DOST ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

Haberde, gizli üç kaynağın Suudi Arabistan'ın Türk yapımı savaş uçağı satın almaya ilgi duyduğunu ifade edildi.

Bu durumun Suudi Arabistan'ın savunma tedarik stratejisinde olası bir değişime işaret ettiğini öne süren Libya basını haberinde, "İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynaklar, Suudi yetkililerin, Kaan olarak da bilinen TF-X/MMU savaş uçağı projesi hakkında Türk savunma sanayi temsilcileriyle ön görüşmelerde bulunduğunu söyledi." ifadelerine yer verdi.

Uçak sayının kesin sayısını bağımsız olarak doğrulayamadığını belirten Libya basını, iki kaynağın 100 uçaklık potansiyel bir rakamdan bahsettiğini bildirdi.

F-35 ALAMAYINCA TÜRK KAAN'INA YÖNLENDİLER

Görüşmelerin Suudi Arabistan'ın ABD askeri donanımına alternatifler aramaya devam etmesiyle birlikte gerçekleştiğini yazan Libya basını, Suudilerin 2017'den beri Amerikan F-35 savaş uçaklarına ilgi gösterdiğini ancak bir anlaşma sağlamada engellerle karşılaştığını aktardı.

Haberde ismi gizli tutulan Körfez merkezli kıdemli bir savunma analistinin ifadelerine de yer verildi. İsmi açıklanmayan kaynağın, "Suudi Arabistan savunma ortaklıklarını aktif olarak çeşitlendiriyor. Bu, hem pratik ihtiyaçları hem de bölgedeki daha geniş stratejik değişimleri yansıtıyor." dediği belirtildi.

İKİ TARAFTAN DA YORUM GELMEDİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ), Türkiye'nin bağımsız bir savunma sanayisi kurma çabalarının bir parçası olarak savaş uçağını geliştirildiğini hatırlatan Libya basını, TUSAŞ ve Suudi savunma yetkililerinin konu hakkında yorum yapmadığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın savunma çalışmalarına değinen Libya basını haberin devamında, "Resmi Suudi hükümet belgelerine göre, potansiyel işbirliği, 2030 yılına kadar askeri teçhizat harcamalarının yüzde 50'sinin yerelleştirilmesini öngören Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 ekonomik dönüşüm planıyla örtüşüyor. Ayrı olarak, Suudi Arabistan İngiliz-İtalyan-Japon Küresel Savaş Hava Programı'na (GCAP) katılmaya çalıştı. Diplomatik kaynaklara göre, Japon yetkililerin teknoloji transferi konusunda çekinceleri olması nedeniyle bu talebin durumu belirsizliğini koruyor." ifadelerini kullanıldı.

İLİŞKİLER 2021 SONRASI NORMALLEŞTİ

Ayrıca Suudi Arabistan ile Türkiye'nin savunma iş birliğinin 2021 Al-Ula Deklarasyonu ile normalleşerek genişlediği belirtildi.

Haberin son kısmında ise şu ifadelere yer verildi ;

"ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Türk savaş uçaklarına olan ilgisi sorulduğunda, Kongre'ye resmi bildirim yapılmadan olası savunma satışları konusunda yorum yapmayacaklarını söyledi."