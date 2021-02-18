T-14 Armata görücüye çıkıyor

star.com.tr 18 Şubat 2021 Perşembe 13:51 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 13:51

UVZ'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın 3. nesil tankı T-14 Armata, IDEX 2021 silah fuarında tanıtılacak.

Basın ofisinden yapılan açıklamada, "IDEX 2021'de T-14 tankının uluslararası lansmanı gerçekleşecek. T-14 dünyada üçüncü tek üçüncü nesil tank. Araç, hassas silahlar da dahil, bir çok saldırıya karşı yüksek derecede korumaya sahip. Özel ekipmanlar taşıyan araç, taktik bağlantının otomatik kontrol sistemine entegre edilmesine de olanak tanıyor.' ifadeleri kullanıldı."

İNSANSIZ MODDA TEST EDİLDİ

UVZ'nin açıklamasında belirtildiği gibi T-14 Armata, yeni otomatik kontrol sistemi sayesinde insansız modda test edildi.

Rosoboronexport'un Genel Müdürü Aleksandır Mihayev de, tanıtımın IDEX 2021'de yapılacağını doğruladı. Mihayev, "T-14 Armata tankının halka açık tanıtımını ilk kez yapacağız." dedi.

T-14 Armata, yeni nesil bir Rus tankı olarak sıradışı bir tasarıma sahiptir. Tank başta insansız tareti* olması ve ön taraftaki zırhlı kapsül içinde üç kişilik mürettebatı bulunması gibi birkaç belirgin özelliğe sahip. Bu tankın geliştirilmesi, beş yıl sürdü.

Taret*: bir tankın silahlarını taşıyan ve şasiye göre dönerek 360 derecelik bir atış alanına sahip olan zırhlı kundak.

star.com.tr