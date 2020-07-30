star.com.tr 30 Temmuz 2020 Perşembe 12:34 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 12:40

Rus T-72 tankının üçüncü nesil halefi T-72B3, daldığı nehirde suyun altında ilerledi.



Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yakın zamanda yayınlanan görüntülerde, T-72B3'ün kuru toprakta değil, aynı zamanda birkaç metre suya dalmasına rağmen ilerleyebileceği görülüyor.

Arjantinli Clarin gazetesinden yer alan yorumlara göre, T-72B3 tankının nehre batarak ilerleyişini gören uluslararası gözlemciler, şaşırdı.

Söz konusu görüntüler, Orenburg bölgesinde, 'T-72B3 tanklarının su altında nasıl ilerlediklerini' görmek için yapılan testler sırasında çekildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, görüntüleri resmi YouTube kanalında yayınladı.

Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, tanklar rotalarını koruyarak çalışmasını durdurmadan beş metreye kadar suya dalmalarını sağlayan özel hava kanalları ile donatıldı.

Bakanlık, tank sürücülerine 'durmayın ve keskin dönüşlerden kaçının' gibi direktifler verdi.

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