İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2020 Perşembe / 9 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9917
  • EURO
    8,2208
  • ALTIN
    439
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • T-72B3 tankı, suyun altından hedef noktaya ilerledi
Savunma

T-72B3 tankı, suyun altından hedef noktaya ilerledi

Rus yapımı T-72B3 tankı, uluslararası gözlemciler huzurunda daldığı nehirde suyun altında ilerledi.

HABERİN
VİDEOSU
star.com.tr30 Temmuz 2020 Perşembe 12:34 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 12:40
ABONE OL

Rus T-72 tankının üçüncü nesil halefi T-72B3, daldığı nehirde suyun altında ilerledi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yakın zamanda yayınlanan görüntülerde, T-72B3'ün kuru toprakta değil, aynı zamanda birkaç metre suya dalmasına rağmen ilerleyebileceği görülüyor.

Arjantinli Clarin gazetesinden yer alan yorumlara göre, T-72B3 tankının nehre batarak ilerleyişini gören uluslararası gözlemciler, şaşırdı.

Söz konusu görüntüler, Orenburg bölgesinde, 'T-72B3 tanklarının su altında nasıl ilerlediklerini' görmek için yapılan testler sırasında çekildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, görüntüleri resmi YouTube kanalında yayınladı.

Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, tanklar rotalarını koruyarak çalışmasını durdurmadan beş metreye kadar suya dalmalarını sağlayan özel hava kanalları ile donatıldı.

Bakanlık, tank sürücülerine 'durmayın ve keskin dönüşlerden kaçının' gibi direktifler verdi.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.