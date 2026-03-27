Talep yağıyor! Ülkeler Türk harikaları için sıraya girdi

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar, yerli ve milli savunma sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği yüksek teknolojili savunma sistemleri hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de dünyadan yoğun talep görüyor.

Güncel duruma ilişkin bilgi veren ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, hızlı bir şekilde Türkiye'nin çelik kubbesini tüm unsurlarıyla inşa ettiklerini aktardı. İkinci, "Her gün teslimat yapıyoruz. 2026'da çok yoğun bir teslimat takvimimiz var. ABD-İsrail İran savaşında balistik füze ve hava savunma sistemleri öne çıktı. Son savaşlarda dronlarla ilgili çok ciddi bir saldırı ve savunma mekanizması ortaya çıktı. Dron savunması ciddi maliyetli savunma sistemi ortaya koyuyor. Bu konuda kendimizi savunma noktasında bu tip sistemlere ağırlık vermezsek ciddi zarar görme ihtimali olur" açıklamasını yaptı.

ÖNCELİK KENDİ İHTİYACIMIZ

Kamikaze dronların savaşta öne çıktığını dile getiren İkinci, "SUNGUR sistemi, lazer güdümlü CİRİT ile elde ettiğimiz PUSU gibi sistemleri sahada bu tip tehditlere karşı kullanmaya gayret gösteriyoruz. Savaş ortamı nedeniyle Körfez ülkelerinden bu sistemlere çok yoğun bir talep var. Ama biz öncelikle kendi silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılamak üzere sonra da dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

İkinci, "Son savaşta gördük ki balistik ve uzun menzilli seyir füze teknolojileri çok ciddi etki sağlayan sistemler. Çelik Kubbe gibi katmanlı hava savunma sistemleri olmazsa olmazlardan. ROKETSAN bu iki alanda önemli yatırımlar yapıyor. Çelik kubbenin unsurlarını hızlı bir şekilde üreterek ülkemizin savunma alanındaki tüm ihtiyacını karşılamaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

TAYFUN VE ATMACA'DA SERİ ÜRETİM

Üretim kapasitesini sürekli artırdıklarını belirten Murat İkinci, "En uzun menzilli balistik füzemiz TAYFUN'da üretim ve teslimatlar devam ediyor. ATMACA füzemizin ise üretimi sürüyor. 24 saat esasına göre 3 vardiya şeklinde silahlı kuvvetlerimiz için seri üretime devam ediyoruz. Elde ettiğimiz tüm geliri seri üretim alt yapılarına yatırıyoruz. Seri üretimimiz yüksek seviyelere çıktı. 2026 yılında balistik füze sitemlerinde yeni ürünler üreteceğiz. Daha uzun menzilli seyir füzelerinin de envantere girdiğini göreceğiz" dedi.

ROKETSAN'ın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcı gücü TAYFUN balistik füzemizin ve SOM seyir füzemizin seri üretim ve teslimatları planlandığı şekilde devam ediyor. Aziz milletimizin güven ve refahı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.