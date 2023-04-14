Tam 32 adet F-35 onlar için geliyor! Tarih resmen belli oldu

Amerikan şirketi Lockheed Martin, önümüzdeki yıllarda Polonya ordusunu güçlendirecek olan F-35 savaş uçakları üzerinde çalışmalara başladı. Montaj hattına giren jetlerin teslimatları planlanan programa göre olumlu bir sinyal olarak yorumlandı.

TAM 32 ADET F-35 ONLAR İÇİN GELİYOR!

Polonya, F-35 savaş uçaklarını satın alma kararı ile silahlı kuvvetlerinin geniş çaplı modernizasyonu bağlamında en önemli aşama katetti. Polonya, bir lojistik ve eğitim paketi ile birlikte 32 adet F-35 savaş uçağı (Blok 4 varyantında) siparişi verdi. Söz konusu jetlerin her parçası, Amerikan savunma sanayisi ile ilgili en büyük firmalardan olan Lockheed Martin tarafından hazırlanacak.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Başbakan Mateusz Morawiecki'nin Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında, Marietta'daki Lockheed Martin fabrikasını gezmesi dikkat çekti. Fabrikayı ziyaret eden Morawiecki'nin temsilcileri, Polonya'ya yönelik F-35 savaş uçakları için çalışmaların başladığını doğruladı.

Polonya için ilk F-35'in merkez gövde kanadı düzeneği (CWA), yani bir kanat merkez kanat bileşeni montajı hazırlıklarla başladı. Lockheed Martin, şartnamede bu bölümün uçağın toplam gövdesinin yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu belirtiyor.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI POLONYA'YA NE ZAMAN ULAŞACAK?

Program, ilk F-35'lerin 2024'te Polonya Hava Kuvvetlerine teslim edileceğini ve ardından teslimatların 2030'a kadar devam edeceğini varsayıyor. Program kapsamında Polonya hükümeti üretim ve teslimatları hızlandırmak istedi ancak şu ana kadar bu konuda bir anlaşmaya varılamadı.

Yeni savaş uçaklarını kullanmak üzere seçilen Polonyalı pilot ve teknisyenlerin eğitimleri de planlandığı gibi başladı. Poznań'daki 31. Taktik Hava Üssü'nde gerçekleştirilen taktik eğitim ve simülatörlerin ardından sıra dümene geçecek. Bu aşama, Amerika Birleşik Devletleri'nde en deneyimli eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşecek.

Polonya ordusunun ihtiyaçları için alınan F-35 uçakları, Łask'taki 32. Hava Üssü'nde konuşlanacak.