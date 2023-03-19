Tam 398 adet F-35 için anlaştılar: Dünya devinden resmi açıklama

Ocak ayında Pentagon ile Lockheed Martin arasında F-35 anlaşması yapıldı. Pentagon, 30 milyar dolar değerindeki bu anlaşma ile birlikte toplam 398 adet F-35 almış olacak. Böylelikle ABD Savunma Bakanlığı Pentagon savunma devi Lockheed Martin'e 7,8 milyar dolarlık ek F-35 sözleşmesi imzalayarak toplam ihale bedelini 30 milyar dolara çıkardı.



Sözleşmeye dair açıklama yapan Lockheed Martin finans müdürü Jay Malave, bu rakamın Lockheed'in mevcut yıllık üretim hedeflerini karşılamak için ihtiyaç duyduğu rakamla uyumlu olduğunu söyledi.

Savunma devi sözleşme gereği 2025'ten başlayarak her takvim yılı için 156 F-35 teslim etme hedefi belirledi.

F-135 MOTOR ÜRETİMİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI



Locked Martin, F-35 savaş uçaklarının F135 motorları için Pratt & Whitney şirketi ile 5,2 milyar dolara el sıkıştı. Anlaşmaya göre F-135 motorları, Lockheed Martin yapımı F-35'in üç varyantına yeni güç sağlayacak. Şirket, bu anlaşma ile birlikte 278 adet F135 motoru üretecek.