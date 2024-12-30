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Savunma

Tam 42 milyon dolar! Türk savunma devi Orta Doğu'da faaliyet gösteren müşterisiyle anlaştı

Türk savunma devi ASELSAN, 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Türk savunma devinin müşterisinin Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösterdiği bildirildi.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 14:03 - Güncelleme:
Tam 42 milyon dolar! Türk savunma devi Orta Doğu'da faaliyet gösteren müşterisiyle anlaştı
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ASELSAN, Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 42 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

  • ASELSAN
  • ihracat sözleşmesi
  • Orta Doğu

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