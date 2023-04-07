Tam 491 milyon dolar! F-35 savaş uçakları için anlaşma sağlandı

Lockheed Martin, F-35 savaş uçağının Blok 4 versiyonu için AN/ASQ-239 elektronik harp (EW) karşı önlem sistemleri üretmek üzere BAE Systems'e 491 milyon dolarlık bir sözleşme verdi. BAE Systems'in F-35 Çözümleri Başkan Yardımcısı Lisa Aucoin, "ABD Savunma Bakanlığı ve müttefikleri için mühendislik ve idame maliyetlerini azaltacak." dedi.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI



BAE, 2024 ortasından 2025'e kadar üretime başlayacak olan gelecekteki Lot 17 F-35'ler için gelişmiş süitler üretecek. Ancak şirket, sözleşmenin kaç süiti kapsadığını açıklamadı. Lockheed, Aralık 2022'de Lot 17 için 126 adede kadar uçak üretmek üzere bir anlaşma imzaladı.

BLOK 4 YÜKSELTMELERİ



EW paketi, Technology Refresh-3 (TR-3) aracılığıyla sunulan Block 4 yükseltmelerinin kalbi olarak biliniyor. The War Zone'a göre paket, "çekirdek işlemci, bellek birimi, panoramik kokpit görüntüleme sistemi ve ilgili aviyoniklerin" modernizasyonunu içeriyor. TR-3'ün, Block 4 yükseltmeleri için gerekli olan, uçağın mevcut TR-2'sinden 25 kat daha fazla bilgi işlem gücü sağlaması bekleniyor.

SÜİT ÖZELLİKLERİ



BAE Systems, süitin yükseltilmiş donanım ve yazılımının, algılama ve sinyal işleme yeteneklerini iyileştirerek, "gözlemlenmesi zor tehditleri ve daha fazla tehdidi aynı anda" algılamasına yardımcı olduğunu bildirdi. AN/ASQ-239, savaşçıları "uzun menzilli tehdit uyarısı, kendini koruma ve hedefleme desteği dahil olmak üzere tam entegre saldırı ve savunma EW yetenekleri" ile donatılıyor. Ayrıca süit, savaş alanının 360 derecelik havadan görünümünü sunarak pilotun maksimum durumsal farkındalık sağlamasına yardımcı oluyor.

MALİYETLERİ AZALTACAK



BAE Systems'in F-35 Çözümleri Başkan Yardımcısı Lisa Aucoin, "Blok 4 EW sistemi, modern tehditlere karşı koymak için daha fazla durumsal farkındalık, gelişmiş hayatta kalma ve artırılmış yetenekler sunacak ve gelişen tehditleri ele almak için yükseltilebilir." dedi.

Maliyetin azalacağının altını çizen Aucoin "Uyarlanabilir EW sistemimiz, savaşçıların bugün ve gelecekte görevleri yerine getirmelerine yardımcı olacak ve ABD Savunma Bakanlığı ve müttefikleri için mühendislik ve idame maliyetlerini azaltacak." diye konuşmasını sonlandırdı.