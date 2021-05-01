01 Mayıs 2021 Cumartesi 00:49 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 00:55

Dünyanın kanat açıklığı en uzun uçağı Roc, (117 metre) ikinci deneme uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi. Hipersonik araçların taşınması için tasarlanan Roc, uzay araştırmalarında da kullanılacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre, uçağın uzay araştırmalarındaki maliyeti büyük oranda düşürmesi bekleniyor. Geleneksel roket kalkışlarına bir alternatif olan bu teknik, uyduların yörüngeye daha uygun ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak.

ROC'UN ÖZELLİKLERİ

Roc'un dikkat çeken özellikleri ise şu şekilde:

226 ton ağırlığındaki dev uçak, 250 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Mohavi Çölü'nde özel bir hangarda üretilen uçak tam 6 jet motoruna sahip. Dev uçak 28 tekerden destek alıyor. 15 metre kuyruk uzunluğuna sahip olan uçak tam 8 bin 200 bin metrekarelik özel tasarlanan hangarda üretildi. Uçağın kanat açıklığı tam 117 metre.

İLK UÇUŞUNU GEÇEN YIL YAPTI

Roc'un ilk deneme uçuşu geçen yıl nisan ayında yapıldı.

Devasa kanat açıklığına sahip uçak, ikinci testi de başarıyla tamamlayarak alkışlarla piste indi.