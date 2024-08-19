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Savunma

Tam 60 milyon dolar! İki Türk savunma devi gücünü birleştiriyor

Yerli ve milli savunma sanayisinin neferlerinden iki Türk savunma devi gücünü birleştiriyor. 60 milyon dolarlık sözleşme imzalayan iki Türk savunma devi 2025-2028 yıllarında teslimatları yapacak.

DHA19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
Tam 60 milyon dolar! İki Türk savunma devi gücünü birleştiriyor
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Savunma sanayi şirketlerinden Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında, hava platformları için Aviyonik Süit geliştirilmesi, entegrasyonu ve seri üretimi kapsamında 60 milyon 309 bin dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASELSAN ve TUSAŞ arasında, hava platformları için Aviyonik Süit geliştirilmesi, entegrasyonu ve seri üretimi kapsamında toplam 60 bin 309 ABD doları tutarında sözleşme imzalandı. Söz konusu teslimatlar 2025-2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir" denildi.

110 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

ASELSAN ile TUSAŞ 11 Haziran 2024'te savunma ve uzay alanında 110 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.

ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında toplam bedeli 110 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanılmıştı.

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