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Savunma

Tamamına yakını yerli ve milli olarak üretildi! Türkiye devler arenasına çıkıyor

TAİS ve STM ortaklığında inşa edilen MİLGEM İSTİF Sınıfı İZMİR (F-516) ve İZMİT (F-517) fırkateynleri denize indirildi. Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı ve yüksek teknolojiyle donatılarak, milletimizin gücünü ve kararlılığını dünya denizlerinde temsil edecek.' ifadelerini kullandı.

DHA11 Ocak 2025 Cumartesi 21:34 - Güncelleme:
Tamamına yakını yerli ve milli olarak üretildi! Türkiye devler arenasına çıkıyor
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Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığımız koordinasyonunda, TAİS ve STM iş ortaklığında inşa edilen MİLGEM İSTİF Sınıfı fırkateynlerimizden İZMİR ve İZMİT, denize indirildi. Daha önce teslimatını gerçekleştirdiğimiz İSTİF Sınıfı Fırkateynimiz TCG İSTANBUL (F-515)'un ardından bu milli gemilerimiz, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı ve yüksek teknolojiyle donatılarak, milletimizin gücünü ve kararlılığını dünya denizlerinde temsil edecek. Bu fırkateynler, denizlerde zaferler kazanan Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis ve Oruç Reis gibi büyük denizcilerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve Mavi Vatan'ı koruyacak modern donanmamızın gücüne güç katmak için inşa ediliyor. Bahriyemizin hizmetine sunulacak bu gemiler, milli mühendislik birikimimizle denizlerdeki bağımsızlığımızı pekiştirecek ve savunma kabiliyetimizi üst seviyeye taşıyacak" dedi.

TAMAMINA YAKINI YERLİ OLARAK ÜRETİLDİ

Görgün, Türkiye'nin savunma sanayiini her alanda destekleyerek kendilerine yön gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin denizlerde güçlü, sahada caydırıcı ve masada söz sahibi bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu önemli projede, başta TAİS ve STM firmalarımız olmak üzere, Anadolu Tersanesi, Sedef Tersanesi, Sefine Tersanesi, ASELSAN, HAVELSAN ve projeye emek veren tüm alt yüklenicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı personelimizin üstün gayretleri de bu başarının temel taşlarından biridir. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın değerli personeline, projeye verdikleri kıymetli destek ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz. Türk milletinin bağımsızlık aşkı ve mühendislik dehası, denizlere mühür vuruyor! Durmadan, yorulmadan geleceğe yelken açıyoruz."

  • İZMİT (F-517)
  • İZMİR (F-516)
  • MİLGEM İSTİF
  • defence news

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