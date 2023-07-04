''Tanker uçağı''na dönüşecek ANKA-3 korkuttu: Ülkemiz buna hazır olmalı

İnsansız hava aracı ANKA-3'ün "insansız tanker uçağı" olarak da kullanılacak olması Yunanistan'da tedirginliğe neden oldu.

İnsansız hava araçlarına yeni soluk getiren Türk savunma sanayisi pek çok özelliğiyle öne çıkan ANKA-3'e yeni bir kabiliyet kazandırmaya hazırlanıyor.

İlk uçuş için geri sayım yapan ANKA-3, Türkiye'nin ilk "insansız tanker uçağı" olacak.



Türkiye, radar kesit alanı çok düşük olan ANKA-3 ile dünyada bu kabiliyete sahip sayılı ülkelerden olmakla kalmayacak, 'cephe hattının gerisinde havadan ikmal' gibi kritik bir görevi insansız araçla yapabilecek.

"TANKER UÇAĞI"NA DÖNÜŞECEK ANKA-3 KORKUTTU

ANKA-3'e 'tanker' görevi kazandırılması ise Yunanistan'da geniş yankı buldu.



ANKA-3'te yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Yunan basını, "Türkiye, İHA'larında Yunanistan'ı düşündürecek büyük değişiklik yapıyor" başlığını kullandı.



ANKA-3'ün Hürjet ve F-16 ile birlikte çalışabileceği belirtilen haberde, "Elbette bu yeni insansız hava aracı ile Türkiye, Ege denilen hassas sahada bir başka yetenekli silaha sahip oluyor, bu nedenle ülkemizin buna hazır olması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.