5 Ağustos 2021 Perşembe 22:05 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 22:05

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ, Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri GÖKBEY hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından düzenlenen "Havacılık ve Uzay Zirvesi 2" etkinliğine katılan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, GÖKBEY helikopterine yönelik devam eden faaliyetlere ilişkin önemli bilgiler verdi.

Kotil, 2022 sonuna doğru Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk GÖKBEY helikopterini teslim edeceklerini açıkladı. Kotil, Jandarma'ya teslimatların yapılmasını takip eden süreçte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ve yurt dışı müşterilerine teslimatların yapılabileceğini aktardı.

T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri

GÖKBEY Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında, milli olarak geliştirilen askeri ve sivil hafif sınıf prototip helikopterleri için kokpit ekipmanları, otomatik uçuş kontrol bilgisayarı, durum izleme bilgisayarı, görev ve uçuş yönetim yazılımları sivil sertifikasyona uygun olarak ASELSAN tarafından geliştirilmiştir ve helikopterlere entegrasyonu gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, sivil helikoptere yönelik olarak ekipman teslimatları tamamlanmıştır. GÖKBEY sivil konfigürasyon helikopterinin sertifikasyon uçuşları devam etmektedir. Helikopter, VIP, Kargo, Hava Ambulans, Arama Kurtarma, Kıyı Ötesi Taşıma gibi birçok görevde kullanılabilecek.