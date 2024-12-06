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Savunma

Tarih yazılacak: Su-57'ler için resmi teklif

Rusya, Çin'de düzenlenen 15. Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda 5. nesil savaş uçağı Su-57'ler için ilk ihracat teklifinin yapıldığını duyurdu. Kremlin, Su-57'lere gelen ilk talibin MiG-25'lerin de ilk müşterisi olan Cezayir'in olduğunu bildirdi. Cezayirli analist Kad-Ghani de 'Cezayir yine tarih yazıyor! MiG-25'in ilk müşterisi, şimdi Su-57'nin ilk ihracat müşterisi oluyor' paylaşımında bulundu.

Star Gazetesi6 Aralık 2024 Cuma 12:28 - Güncelleme:
Tarih yazılacak: Su-57'ler için resmi teklif
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ABD ile Rusya arasında yaşanan güç yarışı savunma sanayinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Rusya, ABD yapımı F-35'lere karşılık olarak ürettiği 5. nesil savaş uçağı Su-57'ler için ilk müşterisinin bulunduğunu açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan Cezayirli analist Kad-Ghani, sosyal medya platformu X'te "Cezayir yine tarih yazıyor! MiG-25'in ilk müşterisi, şimdi Su-57'nin ilk ihracat müşterisi oluyor" paylaşımında bulundu.

Cezayir Hava Kuvvetleri hali hazırda MiG-29 ve Sukhoi Su-24 gibi çeşitli Sovyet tasarımı uçakları kullanıyor.

Moskova, Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği'nin Cezayir'in Fransa'dan bağımsızlık mücadelesi sırasında ülkeye askeri, teknik ve maddi destek sağlamasından bu yana Cezayir ile yakın ilişkiler sürdürüyor.

SU-57

Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor.

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.

Su-57, 5,8 saat uçarken, F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika. Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.

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