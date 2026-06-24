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Savunma

Tarih resmen verildi: F-35 savaş uçakları envantere katılıyor

ABD ordusu, F-35 savaş uçağı filosunun görev hazırlık oranını 2030 yılına kadar yüzde 80 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Ancak yetkililer, hızla büyüyen F-35 savaş uçağı envanterinin bakım, yedek parça ve lojistik altyapısında ciddi baskı oluşturduğunu belirterek mevcut sistemlerin bu büyümeye ayak uydurmakta zorlandığını açıkladı.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
Tarih resmen verildi: F-35 savaş uçakları envantere katılıyor
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F-35 Ortak Program Ofisi Yöneticisi Masiello, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde yaptığı konuşmada, F-35 savaş uçaklarını, ABD ve müttefiklerinin askeri gücünün "temel taşlarından biri" olarak nitelendirdi.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI 2030'A HAZIRLANIYOR

F-35'lerin dünya genelinde 42 üs ve 23 uçak gemisinde konuşlu olduğunu belirten Masiello, bunların 10'unun ABD'ye, 13'ünün diğer ülkelere ait olduğunu dile getirdi.

Masiello, F-35'lerin ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda da görev aldığını hatırlatarak, "Bu uçak, vurulması mümkün olmayan bazı hedefleri vurabilen ve her şeyi görebilen tek uçaktır." dedi.

"Görevim açık, yüksek operasyon temposunu sürdürebilecek güvenilir ve uygun maliyetli bir sistem sağlamak ve en geç 2030'a kadar yüzde 80 görev hazırlık oranına ulaşacak yolu oluşturmak." ifadesini kullanan Masiello, küresel F-35 filosunun büyüklüğü ile onu destekleyen lojistik sistem arasında giderek artan bir uyumsuzluk bulunduğuna dikkati çekti.

Masiello, mevcut bakım ve destek sisteminin başlangıçta 700 ila 800 uçaklık bir filo için tasarlandığını, bugüne kadar dünya genelinde 1300'den fazla F-35'in teslim alındığını anlattı.

Programın müttefik ülkeler açısından da giderek daha önemli hale geldiğine işaret eden Masiello, birkaç yılda Avrupa'da farklı ülkeler arasında dağıtılmış yaklaşık 800 F-35'in bulunacağını kaydetti.

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisinin yayımladığı raporda, geçen yıl ABD'ye ait F-35'lerin yalnızca yaklaşık yüzde 25'inin tam görev kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti.

  • F-35 savaş uçağı
  • Savaş uçağı

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