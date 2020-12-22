star.com.tr 22 Aralık 2020 Salı 18:32 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 18:34

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, Red Star gazetesine verdiği röportajda Rusya'nın Stratejik Füze Kuvveti'nin en yeni Sarmat kıtalararası balistik füzesini 2022 yılında faaliyete geçirmeyi planladığını ifade etti.

Uzhursk Füze Oluşumu şimdiden önde gelen füze alayının yeniden silahlandırılması için hazırlıklara başladığını aktaran Karakayev, Sarmat'ın 2022'de faaliyete geçirilmesinin planlandığını bildirdi.

Sıvı yakıtlı, MIRV donanımlı, ağır kıtalararası balistik füze olan RS-28 Sarmat, Makeyev Roket Tasarım Bürosu tarafından 2009 yılından beri geliştirilmekte.

24 Aralık 2019'da Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nde düzenlenen modern silah sistemleri sergisi sırasında Sarmat'ın 35.000 km'lik bir alt yörünge uçuş kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Füze sisteminin denemelerinin 2021 yılında tamamlanması ve 2027 yılına kadar yirmi adet füze alayının RS-28 ile yeniden silahlandırılması hedefleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yıllarda Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, aralarında Avangard ve Sarmat füze sistemlerinin de bulunduğu pek çok yeni silahı "yenilmez" olarak nitelendirmişti.

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