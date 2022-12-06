Tarihe geçen anlaşma! Türkiye'den satın aldılar

Dünyada Türk savunma sanayii ürünlerine ilgi her geçen gün artıyor.

Pek çok ülkeyle ihracat anlaşmaları yapılıyor, teslimatlar bir bir gerçekleştiriliyor. Türk ürünlerinin kıtalararası yolculuğu çıkıyor.

Türk savunma sanayii sektörü, yeni pazar arayışlarını sürdürüyor.

Sektör bu yıl içerisinde gururlandıran bir başarıya daha imza attı.

TARİHE GEÇEN ANLAŞMA! TÜRKİYE'DEN SATIN ALDILAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan milli füzeler, ihracat başarısı yakaladı. Milli balistik füze Khan, Endonezya'ya ihraç edildi. Böylece Türkiye, kasım ayında 'balistik füze ihracatçısı' ülkeler arasına girmiş oldu.

ROKETSAN tarafından üretilen ve yerli adı "BORA" olacak olan uzun menzilli füze sisteminin ihraç versiyonu "Khan", ilk kez Türk ordusu dışında bir gücün envanterine girecek.

Türkiye, taktik balistik füze ve hava savunma füzesi alanındaki ilk ihracat başarısını göstermiş oldu. Bu açıdan, yapılan anlaşma Türkiye için tarihi bir nitelik taşıyor.

TÜRKİYE'NİN BU ALANDAKİ İLK İHRACATI

Endonezya ile yapılan anlaşma, 2-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen Indo Defence Expo & Forum'da duyuruldu. Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş, Güneydoğu Asya pazarının şirket için önemini vurguladı.

Murat Kurtuluş, şunları kaydetti:

"İmzaladığımız sözleşmelerle ilk ürünlerimizi yakın dönemde Endonezya Savunma Bakanlığının hizmetine sunmuş olacağız. İki ayrı konu söz konusu. Birincisi Karadan Karaya Uzun Menzilli Topçu Sistemi Khan. Bu sistem 280 kilometre menzile kadar ve savaş alanının derinliklerinde yüksek hassasiyetle etkili olan önemli bir silah sistemi. Khan sistemini ilk defa Endonezya ordusunun kullanımına vermiş olacağız"

Kurtuluş ayrıca şirketin Endonezya Ordusu için özel bir hava savunma sistemi geliştireceğini de kaydetti.

TÜRKİYE'NİN GURURU ROKETSAN

Türk savunma sanayisinin lider füze ve roket sistemleri üreticisi Roketsan, dünyanın en büyük 100 savunma firmasını sıralayan Defense News Top 100 listesine ismini yazdırmayı başardı.

Roketsan, 2021 yılı rakamları baz alınarak hazırlanan listeye girmeyi başaran 3 Türk firmasından biri oldu. Ancak şirketin 2022 yılı ihracat performansı, listede daha da ilerilere gideceğini gösteriyor.

Türk savunma sanayii üreticisi ROKETSAN'ın ürün gamında, SİHA'lar tarafından kullanılan MAM ailesi diyebileceğimiz MAM-L ve MAM-C mühimmatlarının da öne çıktığı herkes tarafından biliniyor. 30'dan fazla ülkeye de ihracatı gerçekleştirilen lazer arayıcı başlıklı MAM-L mühimmatının, farklı konfigürasyonları da geliştiriliyor.

Tüm bunların yanı sıra; karadan kara füzeler, seyir ve gemisavar füzeleri, güdüm kitleri, hava savunma füzeleri, tanksavar füzeleri, torpidolar, uzay sistemleri ve balistik koruma çözümleri alanında da şirketin büyük bir ürün gamı bulunuyor.

KHAN BALİSTİK FÜZE SİSTEMİ

Roketsan üretimi BORA Taktik Balistik Füze Sistemi'nin ihracat versiyonu olan KHAN, 280 kilometre menzile sahiptir

Füze, Roketsan üretimi BORA Silah Sistemi'ne ait 8×8 Taktik Tekerlekli Araç ve Roketsan Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi üzerinden atılmaktadır. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda entegrasyon için uygun arayüze sahip diğer Taktik Tekerlekli Araç platformlarından da fırlatılabilmektedir.

Star Gazetesi