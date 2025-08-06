ABD'nin önde gelen dergilerinden Newsweek, Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı KAAN'ı, ABD yapımı F‑35'e rakip olarak konumlandırdığını yazdı. Haberde, KAAN'ın özellikle gelişmekte olan ülkeler için "daha erişilebilir bir alternatif" olduğu vurgulandı.

Newsweek'e göre, Türkiye temmuz sonunda dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya ile 48 adet KAAN savaş uçağı için anlaşma imzalayarak ilk büyük ihracat başarısını elde etti.

TÜRKİYE SAVUNMADA YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR

Türkiye'nin ilk yerli üretim beşinci nesil hayalet savaş uçağı KAAN, savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma hedefinin önemli bir parçası. Daha önce Batı menşeli askeri teknolojilere dayanan Türkiye, artık ABD, Rusya, Avrupa ve Çin'in hâkim olduğu alanda kendi yerini almaya başladı.

Türk savunma sanayii, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı Bayraktar TB2'lerin sahadaki başarısıyla uluslararası alanda dikkat çekmişti. KAAN'ın sahneye çıkışı ise bu ivmeyi bir üst seviyeye taşıyor.

F-35'TEN DAHA UYGUN FİYATLI

TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN, Türkiye'nin yaşlanan F‑16 filosunun yerini almak üzere tasarlandı. Aynı zamanda komşu ülkelere ve gelişmekte olan ekonomilere, ABD yapımı F‑35'e göre daha düşük maliyetli bir seçenek sunuyor. TAI yetkilileri, KAAN'ın fiyatının F‑35'ten daha uygun olacağını belirtiyor.

F-35 PROGRAMINDAN ÇIKIŞ STRATEJİK ÖZERKLİK GETİRDİ

2019'da Türkiye'nin Rusya'dan S‑400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD, Türkiye'yi F‑35 programından çıkarmıştı. Newsweek, bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "stratejik özerkliğe geçişin simgesi" olarak nitelendirdi. Türkiye, programdan çıkarılmadan önce F‑35'in 900'den fazla parçasını üreterek önemli bir havacılık deneyimi kazanmıştı.

KÖRFEZ ÜLKELERİ DE İLGİ GÖSTERİYOR

Haberde, ABD'nin Körfez'deki müttefiklerinin de KAAN'a ilgi duyduğu ancak Washington'un İsrail'in askeri üstünlüğünü koruma gerekçesiyle bölgeye ileri düzey savaş uçağı satışına temkinli yaklaştığı aktarıldı.

Öte yandan KAAN'a yönelik ilginin sadece Asya ve Körfez'le sınırlı olmadığı, bazı kaynaklarda Mısır'ın da projeye ilgi gösterebileceğinin konuşulduğu ancak resmi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.