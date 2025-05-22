Tarihi başarı hayran bıraktı: TCG Anadolu-TB3 ikilisi Elizabeth'in gemisini kıskandıracak

Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, Türk Donanması'nın çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'dan başarılı şekilde otonom kalkış ve iniş gerçekleştirerek Türk savunma tarihinde bir ilke imza attı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Mayıs ayı ortasında Doğu Akdeniz'de düzenlediği Denizkurdu 2025 Tatbikatı kapsamında yapılan uçuşlar, düz güverteli bir savaş gemisinden katapult veya durdurucu sistem olmadan yapılan ilk otonom SİHA operasyonu olarak kayıtlara geçti. Baykar tarafından yayımlanan görüntülerde, üç ayrı Bayraktar TB3'ün 220 metre uzunluğundaki uçuş güvertesinden kalkış yaptığı ve yaklaşık 100 metrelik mesafede tam otonom iniş gerçekleştirdiği görülüyor.

Katlanabilir kanat yapısı ve içeri çekilebilir iniş takımı ile donatılan Bayraktar TB3, deniz platformlarında hangarlarda muhafaza edilebilme özelliği sayesinde gemi konuşlu hava operasyonlarında yeni bir dönemi başlatıyor. Her bir TB3, tatbikat sırasında taşıdığı iki adet Roketsan MAM-L mühimmatıyla yer hedeflerine hassas taarruzlar gerçekleştirdi.

TCG ANADOLU-TB3 İKİLİSİ ELİZABETH'İN GEMİSİNİ KISKANDIRACAK

Bayraktar TB3'ün bu başarısı ise dış basında büyük yankı uyandırdı. Konu ile ilgili yayımlanan bir haberde Bayraktar TB3'ün kısa sürede operasyonel hale gelmesi, dünya genelinde donanma modernizasyonuna yönelik çalışmalara da yön vereceği belirtildi.

Haberde, Baykar'ın başarısının Türk savunma sanayiinin deniz platformlarında İHA kabiliyetlerini küresel düzeye taşıma vizyonunun bir göstergesi olduğu vurgulandı.

32 saate kadar dayanıklılık ve orta irtifada 500 milden fazla menzile sahip olduğu vurgulanan haberde TB3'ün ASELSAN tarafından üretilen çok modlu bir radar ile donatıldığının özellikle altı çizildi. Bu özelliğin İngiliz donanmasına ait Queen Elizabeth sınıfı ikinci uçak gemisi HMS Prince of Wales'da bulunan helikopterlerde bile bulunmadığı ve bunun kıskanılabileceği de belirtildi.