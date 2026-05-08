  • Tarihi başarı ses getirdi! ANKA-3 için geliştirildi, ülkeler Türkiye'nin kapısında sıraya girdi
Tarihi başarı ses getirdi! ANKA-3 için geliştirildi, ülkeler Türkiye'nin kapısında sıraya girdi

ANKA-3 için geliştirilen yeni nesil uydu haberleşme anteni, SAHA EXPO 2026'da ilk kez görücüye çıktı. Sayılı gücün sahip olduğu teknoloji için şimdiden çok sayıda ülke Türkiye'nin kapısını çaldı.

TRT Haber8 Mayıs 2026 Cuma 12:55 - Güncelleme:
Türkiye'nin kendi alanında en öncü kuruluşlarından biri olan CTECH, yeni ürününü İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen SAHA EXPO 2026'da ilk kez tanıttı.

Bildiğimiz uydu haberleşme antenlerinden çok daha farklı bir formda olan bu yeni ürün aslında hem Türkiye'nin geldiği noktayı hem de ANKA-3 gibi stratejik platformlar için arka plandaki yoğun çalışmaları göstermesi adına değerli.

"ÖZEL BİR TEKNOLOJİYLE EN DOĞRU ÇÖZÜMÜ ÜRETTİK"

TRT Haber'in haberine göre, CTECH Genel Müdürü Cüneyd Fırat, çanak dendiğinde akla uyduyu takip eden ve bu nedenle de sürekli hareket halinde olan bir görüntü geldiğini hatırlatıyor. Ancak yeni ürünlerinde en ufak bir çıkıntı olmadığının altını çiziyor. Düz bir tepsi gibi görünen antenin uyduyu takip edebilmesi için özel bir teknoloji kullandıklarını belirtiyor.

Çok yüksek hızlara çıkan hava araçlarında uydu haberleşmesinin hayli kritik olduğunu da sözlerine ekliyor Fırat ve "En ufak bir yanlış platformun performansını doğrudan etkileyebiliyor. Çok hassas bir alan. SAHA 2026 kapsamında ilk kez sergilediğimiz ürünümüz oldukça yeni bir teknolojiye sahip. Tabi fuarın bir diğer yıldızı da TUSAŞ imzalı ANKA-3. Her şeyiyle farklı olan ANKA-3'e çok özel bir uydu haberleşme anteni üretmemiz gerekirdi. Bunu başardık." diyor.

"İHRACAT POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK"

Bu tür teknolojilerin hayli talep gördüğünü anlatıyor Fırat. Halihazırda CTECH ürünleri kullanan çok sayıda ülkenin bu yeni anten için de Ankara'nın kapısını çaldığı bilgisini paylaşıyor.

Haliyle yeni antenin sadece ülkemizde kritik roller oynamakla kalmayacağını, dünyanın dört bir yanında boy gösterecek önemli bir ihracat kalemi olacağını da sözlerine ekliyor.

