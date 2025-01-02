Tarihi hamle Avrupa'da gündem oldu: Türk savunma devi lider olacak

Baykar Teknolojinin İtalya'nın 140 yıllık uçak üreticisi Piaggio Aerospace'i satın alması için İtalya Ticaret ve Made in Italy Bakanlığı'nın onay vermesi Batı basınında gündem olmaya devam ediyor. Batı basını Simple Flying haber sitesi de Türkiye'nin savunma sanayinde önemli bir rolü olan Baykar Teknolojinin 140 yıllık köklü İtalyan uçak üreticisi Piaggio Aerospace şirketini satın almasını yakın takibe aldı. Batı basını Simple Flying "Türk İHA üreticisi Baykar neden İtalya'nın Piaggio Aerospace şirketini satın aldı?" başlığıyla bir haber yayımladı.

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Batı basını haberinde "27 Aralık 2024'te İtalya Ticaret ve Made in Italy Bakanlığı, uçak ve motor üretiminde deneyimli Piaggio Aerospace şirketinin, uluslararası ihaleyi kazanan Türk savunma şirketi Baykar tarafından satın alınmasına yeşil ışık yaktı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisini İtalya'nın Piaggio havacılık üretim alanıyla bütünleştirmek, Baykar'ın Avrupa havacılık endüstrisinde pazar penetrasyon stratejisine doğru attığı bir diğer adım olduğunu dile getiren Batı basını, bundan sonra neler olacağına dikkat çekti.

İtalyan devinin tarihçesi hakkında bilgi veren Simple Flying, şirketin 1884 yılında İtalya'nın Cenova kentindeki Sestri Ponente'de Rinaldo Piaggio SpA adıyla kurulduğunu Okyanus gemileri ve demir yolu üreticileriyle faaliyete başladığını yazdı. Ayrıca şirketin havacılık sektörüne I. Dünya Savaşı sırasında girdiğini ilk uçağını da 1915'te ürettiği bildirildi.

Piaggio Aerospace şirketinin P.180 Avanti iş jeti gibi ürünleriyle uluslararası üne kavuştuğunu belirten Batı basını şirketin 1990 gibi bazı dönemlerde mali dengesizlikler yaşadığını hatırlattı.

İTALYAN HÜKÜMETİNDEN SATIN ALMAYA DESTEK

İtalya hükümetinin Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışını desteklediğini yazan Batı basını, çalışanların şirketin operasyonlarında istikrarlı kalmasının ve doğru alıcılara ulaşmasını sağladığını aktardı.

İtalya Ticaret ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso'nun açıklamalarına yer verilen haberde, anlaşmanın hayati önem taşıdığı ifade edildi. Satın almanın İtalya için stratejik bir endüstriyel varlık sağladığı belirtilen haberde, Bakan Urso'nun satın almayı, Piaggio Aerospace'in üretim beklentilerini garanti altına alacak "net ve iddialı" bir endüstriyel bakış açısı olarak yorumladığı bildirildi.

Baykar'ın İtalyan uçak üreticisini satın almasını 5 ana neden altında toplayan Batı basını Simple Flying haberinde, "Piaggio Aerospace'in Baykar tarafından satın alınması stratejiktir ve Türk savunma şirketi için birçok avantaja sahiptir." dedi.

Satın almanın avantajlarını sıralayan Batı basınının 5 belirlediği neden ise şunlar;

- Avrupa pazarına giriş

- Gelişmiş uluslararası itibar

- Teknolojik bağımsızlık

- Artan üretim kapasitesi

- Pazar çeşitlendirmesi

Batı basını bu 5 nedeni tek tek açıkladı. Satın alma ile Baykar'ın avantajlı bir konumda olduğu aktarıldı. Haberde şu ifadeler yer aldı:

Birinci nedenle "Avrupa pazarına giriş" ile Baykar'ın söz konusu bu satın alma sonucunda AB düzenlemeleri kapsamında Avrupa pazarında iş yapma ve Avrupa havacılık şirketleriyle ortaklıklar sunma olanağı kazanacağı belirtildi.

İkincisi neden "Gelişmiş uluslararası itibar" ile İtalyan bir şirket olan (Avrupa Birliği üyesi) Piaggio Aerospace, Baykar'ın uluslararası alanda güvenilirliğini artırıyor. Ayrıca, şu anda başlıca müşterilerinden biri, Küresel Ateş Gücü endeksine göre dünyanın en güçlü 10. ordusu olan İtalyan Silahlı Kuvvetleri'dir.

Üçüncü neden "Teknolojik bağımsızlık" ile Baykar , İHA'ları için kendi turboprop ve turbofan motorlarını geliştirmek amacıyla, Piaggio Aerospace'in turboprop bilgisini temel alarak beş yıl boyunca 300 milyon dolar yatırım yapacak ve tedarik zinciri erişimini ve teknolojik özerkliği garanti altına alacak. Bu çaba, Akıncı İHA için bir turboprop motoru ve ardından Kızılelma UCAS için bir turbofan motoruyla başlayacak.

Baykar F-35 üretimine dahil oldu! Yunanlıların "Piaggio Aerospace" şaşkınlığı Dördüncü neden "Artan üretim kapasitesi" ile Baykar, Piaggio'nun mevcut üretim hatlarını kullanarak üretimi genişletebilecek ve verimliliği önemli ölçüde artırabilecek.

Beşinci neden "Pazar çeşitlendirmesi" ile İtalyan firmasının satın alınması Baykar'a yeni yetkinlikler kazandıracak, çünkü İtalyan firması insanlı uçak yapımına odaklandığı biliniyor.

AVRUPA'NIN BİR SONRAKİ ASKERİ DRONE DEVİ Mİ?

Batı basını haberinde, Baykar'ın askeri operasyonlarda kullanılan uygun fiyatlı, yüksek performanslı İHA'larının uluslararası alanda da takdir gördüğü aktarıldı.

Baykar ürünü Bayraktar TB2'lerin ilk başarısını Ukrayna'da verdiği belirtilen haberde söz konusu "insansız hava araçlarının dünya çapında askeri eylemlerde önemli bir rol oynamaya devam edeceği konusunda genel bir fikir birliği olduğu" söylendi. Baykar'ın Bayraktar TB2 ve Akıncı insansız hava araçlarıyla ün kazandığı ve artık dünyanın en önemli savaş insansız hava aracı geliştiricileri arasında yer aldığı ifade edildi.

Haberde ayrıca Baykar'ın mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 1'in insansız savaş hava araçlarına entegre edilebileceği yazıldı.

Bugün itibarıyla 257 Bayraktar platformunun Etiyopya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan gibi 32 ülkenin hizmetinde olduğu hatırlatılan haberde, "TB2 de test edildi ve 1.000.000 saatten fazla uçuş operasyonuyla etkinliğini gösterdi. 2014'ten beri görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor." denildi.

Otonom savaş drone'larının hakim olduğu bir gelecek öngören Baykar'ın mevcut modellerinin üretim seviyelerini korurken yeni modellerinin üretimini artırdığı söylenen haberin devamında şu ifadeler kullanıldı;

"Piaggio'nun MALE tipi insansız hava aracı P.1HH HammerHead, güvenilir İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) yeteneklerine ve karmaşık bir kontrol sistemine sahiptir. Bu durum, Baykar'ın mevcut ürünleri arasında yer alan ve yüksek hız, yüksek manevra kabiliyeti ve büyük silah yüküne sahip beşinci nesile yakın bir uçak olan KIZILELMA insansız savaş uçağı sistemiyle de örtüşüyor. Piaggio'nun köklü havacılık deneyimi ile Baykar'ın İHA teknolojisinde, özellikle de muharebe İHA'larında ilerici gelişiminin birleşmesi mükemmel bir karışımdır. Böyle bir kombinasyon, Baykar'ın yüksek yerli üretim oranları ve İtalyan hükümetinin üretim faaliyetlerini sürdürme ve geliştirmeye odaklanmasıyla birleştiğinde, Baykar'ı Avrupa askeri drone pazarında lider konuma getirebilecek gelişme ve inovasyon açısından iyi bir potansiyele işaret ediyor."

Havacılık sektöründe satın almaların artan eğilimine değinilen haberin son bölümünde ise, "Baykar-Piaggio anlaşması, Baykar'ın küresel havacılık sektöründe potansiyel olarak güçlü bir güç oluşturmak için birbirini tamamlayan güçler edinmesini sağlayan bu dinamiğin en iyi örneğidir." ifadeleri kullanıldı.

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