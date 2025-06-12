Tarihi KAAN anlaşması dillerine dolandı: Biz F-35 kuyruğuna takılırken Türkiye seviye atladı

Türkiye'nin Endonezya'ya 48 adet 5. nesil savaş uçağı KAAN ihraç edileceğini duyurmasının hemen ardından Yunan basını bu konuyu manşetlerine taşıdı.

Hükümete sitemlerde bulunan bir Yunan haber sitesi Atina'nın ABD yapımı F-35'leri tartışırken Türkiye'nin Endonezya'ya 48 adet KAAN satışı gerçekleştirdiğini belirtti.

Haberin devamında ise Yunanistan'ın ABD'nin kapısına giderek F-35 kuyruğunda yer edinmek için çabaladığını ve hava kuvvetleri ihtiyaçları için de tamamen Fransa'ya bağımlıyken, Türkiye dinamik bir şekilde başka bir seviyeye geçtiğini vurgulandı.

TÜRKİYE ALTERNATİF TEK TEDARİKÇİ OLDU

Öte yandan Yunanistan'da yayım yapan bir başka haber sitesi ise KAAN anlaşması hakkında Türkiye'nin artık savunma sistemleri alanında küresel ölçekte önemli bir alternatif tedarikçiye dönüştüğünü bildirdi. Haberde, Türkiye'nin savunma alanındaki önemli üreticilerin diğer ülkelere karşı olumsuz özelliklerini toparlayarak, fırsat penceresini zamanında tespit ettiğini ve alternatif tek tedarikçi konumuna geldiğinin de özellikle altı çizildi.

TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALIYORLAR

Türkiye-Endonezya anlaşmasına genişçe yer veren Yunan basını artık ABD yapımı pahalı ürünlerin korkunç bir bürokrasiyle tedarik edildiği, destek sorunları yaşanan Rus sistemleri ve bakımı pahalı olan Alman sistemleri yerine birçok ülkenin Türkiye'nin kapısını çaldığı vurgulandı.

Haberde, Endonezya'nın KAAN ihraç edecek olması küresel anlamda dengeleri değiştireceği belirtilirken Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağının F-35 veya diğer jetlere karşı önemli bir alternatif haline geleceğinin özellikle altı çizildi. Türkiye'nin artık beşinci nesil savaş uçağı ihraç eden ülkelerin arasına girdiğini bir diğer Yunan haber sitesi de Ankara'nın havacılık ve uzay alanındaki geleceğini güçlendirdiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANLAŞMAYI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sosyal medya hesabından KAAN'ın Endonezya'ya ihraç edileceğini duyurmuştu.

Milli muharip uçak KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak." ifadesini kullanmıştı.