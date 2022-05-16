Tarihi savunma anlaşmasıyla ilgili ülkeyi karıştıran iddia! AUKUS anlaşmasını sızdırabilirdi

Avustralya'nın Çin ile bağları, 21 Mayıs'ta yapılacak oylama öncesinde federal seçim kampanyasında önemli bir konu haline geldi.



İktidardaki Liberal koalisyon, İşçi Partisi'ni Çin'e karşı yumuşak olmakla suçlarken, İşçi Partisi yakın zamanda imzalanan Çin-Solomon Adaları güvenlik anlaşmasını Canberra'nın dış politikasının "mutlak başarısızlığı" şeklinde eleştirerek iddiayı çürütmeye çalıştı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison Pazartesi günü, üç uluslu güvenlik anlaşması AUKUS'u geçen yıl Eylül ayında açıklanmadan önce, muhalefetteki İşçi Partisi ile AUKUS anlaşması hakkında istişarelerde bulunmama kararını savundu.

AUKUS anlaşması kapsamında ABD ve Birleşik Krallık, Avustralya Kraliyet Donanması'nın (RAN) kendi ülkelerinde gelişmiş nükleer saldırı denizaltıları (SSN'ler) ve hipersonik füzeler üretmesine yardım etmeyi taahhüt etti.

BİLGİ VERSEK AUKUS ANLAŞMASI SIZDIRILABİLİRDİ

Avustralya Başbakanı Morrison, "AUKUS çığır açan bir anlaşma, Avustralya'nın 70 yılı aşkın bir süredir imzaladığı en önemli savunma ve güvenlik anlaşması. Ben bunu İşçi Partisi için riske atamazdım." dedi.

Muhalefet lider yardımcısı Richard Marles'ın Canberra'daki Çin Büyükelçiliğini en az 10 kez ziyaret ettiği iddialarına atıfta bulunan Morrison, "Böyle bir brifingde oturan, siz de biliyorsunuz, Avustralya'daki Çin Büyükelçiliğini sık sık ziyaret eden bir İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı var." dedi.

Marles, Eylül 2019'daki Çin ziyareti sırasında, Canberra ile Pekin arasında "savunma ve siyasi iş birliği" çağrısında da bulunmuştu.

Sydney Morning Herald'da 13 Mayıs'ta yayınlanan bir habere göre, Biden yönetiminin Morrison hükümetine, "AUKUS anlaşması konusunda İşçi Partisi'ni de yanınıza alın" şeklinde ısrar ettiği belirtildi.

Beyaz Saray'ın Avustralya hükümet yetkililerine, AUKUS'un her iki tarafın da desteğini almazsa, anlaşma riske girebilir.

Ancak Morrison hükümeti, ABD'nin bu endişelerini dört aydan fazla bir süre boyunca reddetti ve İşçi Partisi'ni anlaşmanın geçen yıl 16 Eylül'de resmen duyurulmasından sadece bir gün önce bilgilendirdi.

Avustralya Başbakanı, hükümetinin bu ortaklığın oluşturulmasında ele alınması gereken tüm konulara kesinlikle uyduğunu iddia etti.

MUHALEFETTEN TEPKİ: ABD İLE İTTİFAKIN TEMELLERİNİ BİZ ATTIK

Muhalefet Lideri Anthony Albanese, Morrison'ın İşçi Partisi'nin AUKUS anlaşmasıyla ilgili ayrıntıları sızdıracağı iddiasına tepki gösterdi.

Albanese, "İşçi Partisi, Avustralya'nın en karanlık zamanlarında, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ittifakının temellerini attı. O zamandan beri ABD ittifakının destekçisiyiz." dedi.

İşçi Partisi, AUKUS anlaşmasına desteğini yeniden dile getirirken, hükümeti sürekli olarak seçim öncesinde güvenlik anlaşmasını siyasallaştırmakla suçladı.