Tarihi uçuş sonrası heyecanlandıran açıklama: KAAN sadece parayla satın alınamayacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı.

Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN İLK UÇUŞUNDA 13 DAKİKA HAVADA KALDI



Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını bildirdi.

Kotil, KAAN'ın ilk uçuşu dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Temel Kotil, paylaşımında, "Bugün gurur günümüz. KAAN'ımız 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Bu yolda bizlerin yolunu açan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve KAAN'ımız için başından beri büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

"GURUR FOTOĞRAFI"



Tarihi uçuş sonrası açıklamalarda bulunan KAAN Baş Mühendisi Emre Yaban, "KAAN, bu topraklarda yetişmiş mühendisler olarak bizim için bir gurur fotoğrafı. 100 yıllık havacılık tarihinde, artık o içimize sindiremediğimiz geri kalmış dediğimiz şeyi yakaladığımızın bir fotoğrafı." dedi.

Yaban, "Dünyadaki tüm benzerlerine baktığımızda, artık dördüncü ülke olarak Havacılığın Şampiyonlar Ligi'ne girdik, onu gösterdik. Bu uçağa, TUSAŞ'ın bir ürünü olarak bırakılmaması gerekir. Türk mühendislerinin çalıştığı şirketlerimiz var. Onların yaptığı ekipmanlarla bugün bu uçuşu yaptık. Yine kendi Türk mühendislerimizin geliştirdiği yazılım sistemlerini kullandık. O da ilk defa havaya kalktı bugün. Bu fotoğrafın, bu kapakların arkasında çok büyük bir mühendislik var." ifadelerini kullandı.

"PARAYLA SATIN ALINAMAYACAK BİR ÜRÜN"



"İnşallah bundan sonra bu uçağı, sadece bu topraklarda yapıldı diye değil rakiplerinden de daha iyi özelliklere sahip olduğu için tüm dünyaya satacağız." diyen Yaban, "Onlar almak isteyecekler ama bu parayla satın alınamayacak bir ürün olacak. Biz istersek vereceğiz onlara. İnşallah bunu çok yakın zamanda göreceğiz tüm ekibimiz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

TÜRKİYE 5 ÜLKEDEN BİRİ OLDU

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.