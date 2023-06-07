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Savunma

Tarihin en büyüğü olacak: Türk F-16'ları Avrupa semalarında

NATO'nun düzenleyeceği Air Defender 23 Tatbikatı için Türkiye'ye ait F-16 savaş uçakları Almanya'ya ulaştı. NATO tarihinin en büyük hava tatbikatında 25 ülkeden 200'den fazla uçak ve 10 bin personel yer alacak.

7 Haziran 2023 Çarşamba 18:25 - Güncelleme:
Tarihin en büyüğü olacak: Türk F-16'ları Avrupa semalarında
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NATO tarafından düzenlenecek Air Defender 23 Tatbikatı'na katılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı 151'inci Filo Komutanlığına ait 3 adet F-16 savaş uçağı Almanya'ya geldi.

Almanya'nın ev sahipliğinde 12-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek tatbikat için Merzifon'dan havalanan F-16'lar Schleswig Hava Üssü'ne iniş yaptı. NATO tarihinin en büyük hava tatbikatında 25 ülkeden 200'den fazla uçak ve 10 bin personel yer alacak.

Tatbikatta herhangi bir NATO üyesi ülkeye yönelik temsili bir saldırıya karşılık verilecek.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından konu hakkında şu paylaşımda bulundu:

12-23 Haziran 2023 tarihleri arasında, Almanya'da icra edilecek Air Defender 23 Tatbikatı'na katılacak 151'inci Filo Komutanlığımıza ait 3 adet F-16 uçağımız, Merzifon'dan kalkarak Schleswig Hava Üssü/Almanya'ya ulaştı.

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