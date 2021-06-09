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Savunma

Tarihte bir ilk yaşandı! ABD Donanması paylaştı

İnsansız hava araçlarının kullanım alanlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Dünyada ilk kez, ABD'de bir İHA, donanma uçağına havada yakıt ikmali yaptı. Transfer sırasında yakıtla dolu insansız hava aracı ile F-18 savaş uçağı arasındaki uzaklık 7 metrenin altına indi. Yakıt transferi, ‘havada drone ile yapılan ilk ikmal' olarak tarihe geçti.

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09 Haziran 2021 Çarşamba 12:39 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 12:59
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İnsansız hava uçağı teknolojisinde bir ilk yaşandı. Bir insansız hava aracı (İHA), ilk olarak havada savaş uçağına yakıt ikmali yaptı.

Amerikan donanmasına ait uçağa havada yakıt ikmali yapıldı.

Haberi, dünyaca ünlü uçak firması Boeing duyurdu.

Tarihte bir ilk yaşandı! Kritik testi başarıyla geçti

DÜNYADA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TRT Haber'in haberine göre, İHA'nın Amerikan donanmasına ait Boeing F/A-18 tipi avcı uçağına havada yaptığı kritik yakıt ikmali testini başarıyla geçtiğini gösteren bir video yayınladı.

Böylece ilk kez insansız bir hava aracından uzaktan kumanda aracılığıyla bir uçağa yakıt ikmali gerçekleştirilmiş oldu.

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