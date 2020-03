Teknolojiyi silahlı kuvvetlerinde en yoğun şekilde kullanan ve bu sebeple oldukça gelişmiş silah sistemlerine ve altyapıya sahip olan ABD ordusunun mevcut seviyede bulunmasının bir de faturası var. Bu kapsamda ülke Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre bakanlık bağlısı kurumlar, yılda 30 terawatt saat elektrik enerjisi ile günde 40 milyon litre yakıt kullanıyor. Neredeyse küçük ölçekteki bir şehrin ihtiyacı olan bu tüketim değerleri, aynı zamanda oldukça uzak bölgelerde elde ediliyor ve haliyle ciddi lojistik altyapısı sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bu durumun sürdürülebilirlikten uzak olduğunu iyiden iyiye fark eden Bakanlık, enerjinin ihtiyaç duyulan bölgede üretilmesi konusunda çalışmalar yapmaya başlamış. Kaynaklar, söz konusu ihtiyacın çözümü için Bakanlığın ABD merkezli üç şirkete ihale verdiğini belirtmiş. Stratejik İmkân ve Kabiliyetler Dairesi çatısı altında hayata geçirilen Project Pele adlı çalışma kapsamında BWX Technologies, Westinghouse Government Services ve X-energy isimli şirketler, Bakanlık için taşınabilir nükleer mikro reaktör üretecek.

Megapower: a small, safe and reliable #nuclear power plant for remote towns, military bases, and other isolated infrastructure. https://t.co/cumazI3L3v pic.twitter.com/7Y2hyeeYW9