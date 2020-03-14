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Savunma

Pentagon, taşınabilir nükleer reaktör tasarımı için sözleşme imzaladı

Pentagon, yurtiçinde ve yurtdışında Amerikan kuvvetleri için nükleer enerji elde etmeye yönelik iki aşamalı bir planın bir parçası olarak mobil, küçük nükleer reaktörlerde tasarım çalışmalarına başlamak için üç sözleşme imzaladığını duyurdu.

14 Mart 2020 Cumartesi 16:59 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 16:59
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Teknolojiyi silahlı kuvvetlerinde en yoğun şekilde kullanan ve bu sebeple oldukça gelişmiş silah sistemlerine ve altyapıya sahip olan ABD ordusunun mevcut seviyede bulunmasının bir de faturası var. Bu kapsamda ülke Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre bakanlık bağlısı kurumlar, yılda 30 terawatt saat elektrik enerjisi ile günde 40 milyon litre yakıt kullanıyor. Neredeyse küçük ölçekteki bir şehrin ihtiyacı olan bu tüketim değerleri, aynı zamanda oldukça uzak bölgelerde elde ediliyor ve haliyle ciddi lojistik altyapısı sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bu durumun sürdürülebilirlikten uzak olduğunu iyiden iyiye fark eden Bakanlık, enerjinin ihtiyaç duyulan bölgede üretilmesi konusunda çalışmalar yapmaya başlamış. Kaynaklar, söz konusu ihtiyacın çözümü için Bakanlığın ABD merkezli üç şirkete ihale verdiğini belirtmiş. Stratejik İmkân ve Kabiliyetler Dairesi çatısı altında hayata geçirilen Project Pele adlı çalışma kapsamında BWX Technologies, Westinghouse Government Services ve X-energy isimli şirketler, Bakanlık için taşınabilir nükleer mikro reaktör üretecek.

İhtiyaç bölgesine nakledilmeden önce fabrika ortamında inşa edilen, yakıtı yüklenen ve kullanıma hazır hale getirilen reaktör, bir aydan kısa sürede kurulabiliyor. Otonom olarak çalışabilen eVinci’nin enerji kapasitesi ise 200kW ile 5 MW arasında. Bakanlık ihale sonucu seçilecek reaktörün sadece askeri operasyonlar için kullanılmayacağını, bunların afet yardımı harekâtları gibi sivil operasyonlarda da işe yarayacağını düşünüyor.

En az iki yıllık bir tasarım süresi öngörülen Project Pele için Bakanlığın yaklaşık 14 milyon dolar bütçe ayırdığı ifade edilmiş. Takip eden süreçte, tasarımların ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığına karar verilerek üretim aşamasına geçilecek.

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