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Savunma

Tayfun 3. kez ateşlendi! Rize'de yoğun güvenlik önlemi

Seri üretimde olan Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 3. kez test atışı gerçekleştirildi.

IHA/AA3 Şubat 2025 Pazartesi 13:36 - Güncelleme:
Tayfun 3. kez ateşlendi! Rize'de yoğun güvenlik önlemi
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Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için Rize-Artvin Havalimanı'ndan yeniden test atışı gerçekleştirildi.

Tayfun'un test atışı esnasında Rize-Artvin Havalimanı'nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, Tayfun Füzesi'nin test atışının Rize ayağı başarı ile tamamlandı. Füzenin kaç kilometre mesafeye gönderildiği ile ilgili bilgi verilmedi.

Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler 'Taktik Balistik Füze (TBM)'; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise 'Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)' olarak tanımlanıyor.

ROKETSAN BALİSTİK FÜZE KONUSUNDA İDDİALI KONUMA GELMEK İSTİYOR

Balistik füze konusundaki bütün çalışmaları Roketsan'ın yaptığını anımsatan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, uzun menzilli seyir füzeleri anlamında da çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.

İkinci, en son yaptıkları seyir füzesi "Kara Atmaca"nın menzilinin çok hızlı bir şekilde arttığını vurgulayarak, "TAYFUN zaten seri üretimde bir proje. Hem üretimler hem de menzil uzatma ile ilgili çalışmalarımız var gücümüzle devam ediyor. Ülkemizin balistik füze anlamında dünyanın geri kalanından daha önde olacağı bir dönemi inşallah hep beraber yaşayacağız." diye konuştu.

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