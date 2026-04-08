Tayfun Blok-4 ile alarma geçtiler: Türkiye'nin mesajı açık ve net

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'ne katılması Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Özellikle Tayfun Blok-4 füzesine atılan imza ve Avrupa'nın en büyük savaş başlığı tesisinin Lalahan'da kurulacağı açıklaması, Yunan basınını alarma geçirdi.

ERDOĞAN'DAN CAYDIRICILIK MESAJI: 'ÇOK DAHA ÜST SEVİYELERE ÇIKARACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü Ankara'nın Lalahan bölgesinde düzenlenen ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Kritik hava savunma sistemlerimiz, stratejik füze projelerimiz ve akıllı mühimmat kabiliyetlerimiz için kurulan bu yeni altyapı ile kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

YUNAN BASINI ALARMA GEÇTİ: 'AVRUPA'NIN EN BÜYÜK SAVAŞ BAŞLIĞI TESİSİ'

Yunan basınından Capital.gr, gelişmeleri yakından takip ederek "Türkiye, Avrupa'nın en büyük savaş başlığı tesisini açacak" başlığıyla duyurdu.

Haberde, tören kapsamında sadece yeni tesislerin açılmadığı; aynı zamanda savunma altyapısında büyük bir dönüşümün işaretlerinin verildiği ifade edildi.

Açıklamalara göre kurulacak yeni tesisler; yakıt üretim merkezleri, savaş başlığı geliştirme alanları ve ileri araştırma birimlerini kapsıyor. Bunun yanında füze entegrasyon altyapısının da temelleri atıldı.

ROKETSAN GENEL MÜDÜRÜ İKİNCİ'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA: ÜRETİM KAPASİTESİ 5 KAT ARTACAK

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin de açıklamalarına yer verilen haberde "En dikkat çekici bilgi İkinci'den geldi. Lalahan'da 'Avrupa'nın en büyük savaş başlığı tesisi'nin açılacağını belirtti. İkinci'nin söylediğine göre, yeni tesisler SİPER, HİSAR ve TAYFUN gibi füzelerin üretim kapasitesini 5 kat artıracak" denildi.

YUNAN MEDYASINDAN İTİRAF: 'TÜRKİYE'NİN MESAJI AÇIK'

Son olarak haberde "Türkiye'nin vermek istediği mesaj açık: Daha fazla öz yeterlilik, daha yüksek seri üretim, daha fazla rezerv ve balistik ve uçaksavar yeteneklerinin güçlendirilmesi. Ve günün en güçlü sembolü, Erdoğan'ın Tayfun Blok-4'e attığı imza oldu" değerlendirmesinde bulunuldu.

TAYFUN BLOK-4'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖZ DOLDURDU

Törende öne çıkan TAYFUN Block-4 missile ise teknik özellikleriyle dikkat çekiyor:

Hipersonik hız (Mach 5 ve üzeri) sayesinde yüksek kaçınma kabiliyeti

Yaklaşık 800 km menzil ile uzun mesafeli hassas vuruş

Modüler yapı sayesinde farklı harp başlıklarıyla kullanılabilme

5–10 metre isabet hassasiyeti

10 metre uzunluk, 7200 kg ağırlık

Hedef yelpazesi ise oldukça geniş: hava savunma sistemlerinden komuta merkezlerine, askeri hangarlardan stratejik tesislere kadar birçok kritik noktayı kapsıyor.