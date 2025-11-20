TAYFUN BLOK-4'te yeni aşama gündemlerinde: Türkiye baş ağrıtacak bir güce sahip olacak

Roketsan'ın hipersonik performans ve uzun menzilli vuruş kabiliyetiyle halihazırda bağlantılı olan TAYFUN BLOK-4 balistik füze çalışmalarına yeni bir ivme kazandırmasıyla Türkiye'nin füze programı yeni bir aşamaya geçti.

Tamamen bağımsız bir füze ve hava savunma mimarisi inşa etme yönündeki daha geniş kapsamlı bir çabanın ürünü olan TAYFUN BLOK-4, Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füze ailesinin bir sonraki aşaması olarak sunuluyor. Yabancı basında yer alan haberde, bu gelişmenin yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri için değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e kadar güç dengesi için de önem taşıdığı vurgulandı.

Balistik füzedeki bu gelişmenin zamanlamasına da dikkat çekilen haberde, duyurunun, Siper uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi ve çok katmanlı Çelik Kubbe mimarisindeki devam eden ilerlemeyle birlikte geldiği aktarıldı.

MÜJDELİ HABER DUBAİ'DEN GELDİ

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Dubai Airshow sırasında TRT Haber'e yaptığı açıklamada, TAYFUN BLOK-4 füzesiyle ilgili "müjdeli haberlerin" yakında paylaşılacağını söyledi. İkinci, test takvimini açıkça teyit etmese de, bu yorum, yeni denemelerin yaklaştığının bir işareti olarak yorumlandı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci

TAYFUN, Türkiye'nin ilk yerli kısa-orta menzilli balistik füze ailesi olup, önceki Bora serisini temel alarak tasarlanmış ancak menzil ve hassasiyeti ülke için yeni bir kategoriye taşımıştır.

TAYFUN BLOK-1, birkaç metrelik CEP hassasiyetiyle yaklaşık 800 km'ye kadar menziller göstermiştir ve Türkiye'ye sınırlarının çok ötesindeki hava üsleri, limanlar ve kritik altyapılar gibi derin hedefleri vurma yeteneği kazandırmıştır.

BLOK-4, önemli bir yeniden tasarımı temsil etmektedir: füze yaklaşık 10 metreye uzatılmış ve kütlesi yaklaşık 7 tona çıkarılmıştır. Bu da Tayfun'u yaklaşık 1.000 km'lik tahmini menzil ve hipersonik alanda (Mach 5'in üzerinde) uçuş hızlarıyla daha ağır bir sınıfa taşımıştır.

SİPER 1 Füzesi otonom batarya atışında hedefi tam isabetle vurdu

Haberde, TAYFUN BLOK-4'ün, kabiliyet açısından Türkiye'ye 500-1.000 km aralığındaki yabancı kısa ve orta menzilli balistik füze sistemlerine yerli olarak geliştirilmiş bir alternatif sunmak üzere tasarlandığı ifade edildi. Önceki BORA ve birinci nesil TAYFUN versiyonlarına kıyasla, BLOK 4'ün daha büyük boyutları, daha yüksek terminal hızı ve geliştirilmiş güdüm paketi, angajman kapsamını önemli ölçüde genişletirken, daha yavaş ve düşük irtifa tehditlerine göre optimize edilmiş eski hava savunma ağları için daha büyük zorluklar oluşturacağı dile getirildi.

TAYFUN BLOK-4'ÜN TESTLERİ YAKLAŞIYOR

Yaklaşan TAYFUN BLOK-4 testlerinin stratejik bir öneme sahip olduğu ifade edilen haberde, askeri açıdan bakıldığında, füzenin 1.000 kilometreye kadar menzile sahip güvenilir hipersonik balistik kabiliyetinin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz havzası ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerindeki kritik hedefleri tehdit etmesini sağlayarak, erişim engelleme/alan engelleme yeteneklerini güçlendireceği ve rakiplerin operasyonel planlamasını zorlaştıracağı vurgulandı.

Jeopolitik açıdan bu ilerlemenin, Ankara'nın NATO ve bölgesel etki alanındaki nüfuzunu artırarak, füze programında yabancı teknoloji ithalatından bağımsız artan bir özerklik sergilemekte olduğu dile getirildi.

Haberde ayrıca, TAYFUN BLOK-4'ün, Türkiye'nin, dolaşma mühimmatları, hassas güdümlü bombalar ve uzun menzilli karadan karaya ve karadan havaya silahları kapsayan dikey olarak entegre bir füze üretim ekosistemi kurma vizyonunda Roketsan'ın oynadığı önemli rolü bir kez daha gösterdiği ifade edildi.