TAYFUN füzesini yakın takibe aldılar: Türkiye yeni bir dönemin sinyalini veriyor

Belçika merkezli savunma ve güvenlik dergisi Army Recognition, Türkiye'nin Roketsan aracılığıyla geliştirdiği şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi TAYFUN'u yakın markaja aldı.

MENZİLİ ÜZERİNDEN TAYFUN'A YAKIN MARKAJ: TÜRKİYE STRATEJİK BİR AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

Türk savunma sanayisinin neferlerinden Roketsan'ın çalışmalarına övgüde bulunan Belçika basını, TAYFUN için yürütülen çalışmalara atıfta bulundu. TAYFUN hakkında "Türkiye'nin büyüyen füze kabiliyetlerinde muazzam bir başarıya işaret etti" ifadelerini kullanan Belçika basını, füzenin Mach 5.5 hızına ulaşabildiğine dikkat çekti.

TAYFUN'un Türkiye'yi seçkin füze teknolojisine sahip ülkeler arasına soktuğunu yazan Army Recognition haberinde, "Mach 5'ten (ses hızının beş katı) daha yüksek hızlarda seyahat etme kabiliyetleriyle tanımlanan hipersonik füzeler, benzeri görülmemiş hızları ve manevra kabiliyetleri nedeniyle modern savaşta oyun değiştiriciler olarak kabul ediliyor ve bu da onları tespit etmeyi ve engellemeyi oldukça zorlaştırıyor." ifadelerini kulandı.

Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısı ve TAYFUN'un yeni varyantından bahseden Avrupa basını, "Tayfun füzesinin hipersonik varyantının geliştirilmesi, Türkiye'nin stratejik ve savunma yeteneklerini geliştirme yönündeki büyüyen hırslarını vurgulamaktadır. Geleneksel olarak, füze teknolojisi Türkiye'nin savunma politikasının temel bir bileşeni olmuştur ve hipersonik yeteneklerin eklenmesi caydırıcılık ve saldırı potansiyeline önemli bir destek sağlamaktadır." dedi.

Haberde ayrıca TAYFUN füzesinin 300 ila 1000 kilometre arasındaki kısa menzillerde hassas vuruş yetenekleri hatırlatıldı. Roketsan'ın füzeyle ilgi daha ayrıntılı özelliklerini açıklamadığı belirtilerek, Türk savunma şirketinin Türkiye'nin füze teknolojisinin ilerlemesinde temel taşı olduğunu yazdı.

Ayrıca Tayfun füzesinin hipersonik varyantıyla elde edilen son başarının, Roketsan'ın yüksek teknoloji silah geliştirmedeki artan becerisini gösterdiği belirtildi.

Belçika basının haberinde ayrıca şu ifadeleri kullandı;

"Hipersonik füzelerin geliştirilmesi, ABD, Çin ve Rusya gibi ülkelerin bu son teknolojiye büyük yatırımlar yapmasıyla daha geniş bir küresel silahlanma yarışının bir parçası. Hipersonik füzeler, aşırı hızları ve çeviklikleri nedeniyle mevcut füze savunma sistemlerini aşma potansiyeline sahip ve bu da onları dünya çapında askeri cephaneliklerde en çok aranan yeteneklerden biri haline getirdi"

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerine atıfta bulunan Belçika basını, "Türkiye'nin bu seçkin hipersonik füze üreticileri kulübüne girmesi, savunma duruşunda yeni bir dönemin sinyalini veriyor. Bu tür gelişmiş teknolojiyi konuşlandırma yeteneği, Türkiye'nin özellikle Akdeniz, Orta Doğu ve çevre bölgelerdeki bölgesel güvenlik dinamiklerindeki konumunu muhtemelen artıracaktır. Yeni füzenin potansiyel menzili, Türkiye'ye yalnızca savunma açısından değil, aynı zamanda bu bölgelerdeki güç projeksiyon yetenekleri açısından da stratejik bir avantaj sağlayabilir." denildi.

Haberde son olarak şöyle ifadeler yer aldı;

"Tayfun'un hipersonik varyantının başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve test edilmesiyle Türkiye, yalnızca savunma yeteneklerini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda küresel savunma arenasında büyüyen teknolojik becerisini de gösterdi. Dünya yakından izlerken, Türkiye'nin yeni hipersonik füzesi, 21. yüzyılda lider bir askeri güç olma hedefinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor."

Star Gazetesi

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