star.com.tr 28 Aralık 2020 Pazartesi 19:18 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 19:18

Tayvan’ın yerel kaynaklarla geliştirdiği AIDC T-5 Brave Eagle ileri derece jet eğitmen uçağının 11002 seri numaralı ikinci prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

İlk uçuş Ching Chuan Kang Hava Üssü'nde gerçekleşti. İkinci prototip, 15 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdikten sonra hava üssüne geri döndü. Platforma uçuş sırasında çok rollü jet avcı uçağı AIDC F-CK-1D Ching-Kuo eşlik etti.

İki prototipin test edilmesine ve değerlendirilmesine ilişkin çalışmaların Eylül 2021'e kadar devam edeceği bildirildi.

Seri üretimin Mart 2023'te başlaması ve 66 uçağın tamamının Haziran 2026'ya kadar teslim edilmesi hedeflenirken, Hanxiang Havacılık Endüstrisi, 2021’in Kasım ayından itibaren sınırlı sayıda uçak üretimine başlamayı planlıyor.

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