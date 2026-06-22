Keşif, gözetleme ve istihbarat görevleriyle başlayan İHA/SİHA serüveni, yerli mühimmatların entegrasyonuyla farklı bir boyuta taşınmıştı. Gelinen noktada Türk SİHA'ları artık yalnızca hedef tespit edip imha eden platformlar olmanın ötesine geçerek elektronik harp görevlerinde de kullanılmaya başlandı.

TCG ANADOLU'DAN ELEKTRONİK HARP GÖREVİ

Bu kapsamda Denizkurdu-II Tatbikatı'nda dikkat çeken bir görev icra edildi. TCG Anadolu'da konuşlu Bayraktar TB-3 SİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen ANTİDOT elektronik destek ve elektronik taarruz podlarıyla havalandı. Böylece gemiden kalkan bir SİHA'nın elektronik harp kabiliyetiyle görev yapması, savunma sanayii açısından önemli bir eşik olarak kayıtlara geçti.

DÜŞMAN RADARLARINI TESPİT EDİP BASKILAYACAK

Tatbikatta kullanılan ANTİDOT 2-U/ES 100 podu, elektronik destek görevi üstleniyor. Sistem, düşman radarlarının konumunu tespit edebiliyor ve sahadaki kritik elektronik izleri takip edebiliyor. ANTİDOT 2-U/EA 200 podu ise elektronik taarruz kabiliyetiyle öne çıkıyor. Bu sistem, düşman unsurların yerini belirlemenin yanı sıra radar ve haberleşme sistemlerini baskılama ve karıştırma görevlerinde kullanılabiliyor.

TÜRK DONANMASI'NA KRİTİK KABİLİYET

Söz konusu kabiliyet, Türk Donanması açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Bugüne kadar elektronik destek ve elektronik taarruz görevlerinde deniz karakol uçakları, denizaltı savunma harbi helikopterleri ve özel görev uçakları kullanılıyordu. Ancak bu görevlerde insanlı platformların riskli bölgelere yaklaşması ciddi güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyordu.

RİSKLİ GÖREVLERDE İNSAN UNSURU AZALACAK

Yeni sistemle birlikte bu riskin azaltılması hedefleniyor. Elektronik harp podlarının SİHA'lara entegre edilmesi sayesinde, yüksek riskli bölgelerde insan unsuru tehlikeye atılmadan görev icra edilebilecek. Podların hafif yapısı da İHA ve SİHA'ların havada kalış süresi ile menzil avantajını koruması açısından kritik önem taşıyor.

ADA VE KIYI HEDEFLERİNDE ETKİLİ OLACAK

Bu kabiliyet yalnızca deniz üzerindeki hedeflerle sınırlı kalmayacak. Elektronik destek ve elektronik taarruz podlarıyla donatılan Türk SİHA'larının, ada ve adacıklardaki kritik hedeflerin tespiti, kıyı bölgelerindeki stratejik unsurların belirlenmesi ve gerektiğinde etkisiz hale getirilmesi gibi görevlerde de önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

NATO'DA DİKKAT ÇEKEN ÜSTÜNLÜK

Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre, insansız sistemlere elektronik destek ve elektronik harp podu entegre edebilen ülke sayısı oldukça sınırlı. NATO içinde ise Türkiye ve ABD dışında bu kabiliyeti sahada gösteren başka bir ülke bulunmuyor. Bu durum, Türk savunma sanayiinin ittifak içindeki stratejik önemini daha da artırıyor.

ANKARA'NIN ELİ GÜÇLENECEK

Türkiye'nin yakın dönemde NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olması da bu gelişmeyi daha dikkat çekici hale getiriyor. Ankara'ya gelecek liderler ve heyetlerin gündeminde Türk savunma sanayiinin ulaştığı seviye de yer alacak. Denize konuşlu bir gemiden SİHA kaldırıp elektronik taarruz görevi icra edebilen Türkiye, bu alanda dünyada öne çıkan ülkelerden biri konumuna yükseldi.

İHRACAT POTANSİYELİ ARTACAK

Yeni kabiliyetin ihracat potansiyeli de dikkat çekiyor. SİHA, mühimmat, elektronik harp podları, gelişmiş sensörler ve kameraları kendi ekosistemi içinde geliştirebilen Türkiye, dost ve müttefik ülkeler için hazır bir çözüm paketi sunuyor. Bu durumun özellikle Avrupa başta olmak üzere farklı pazarlarda Türk SİHA'larına yönelik ilgiyi artırması bekleniyor.

SIRADA AKINCI VAR

Öte yandan Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları TB-3 ile sınırlı değil. Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA'ya da elektronik harp ve elektronik taarruz görevlerinde kullanılabilecek gelişmiş sistemlerin entegre edilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu projenin tamamlanmasıyla Türkiye, HAVA-SOJ benzeri kritik elektronik harp görevlerini insansız hava araçlarıyla icra edebilen ender ülkelerden biri haline gelecek.